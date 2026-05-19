PSG Mercato: La doublure de Nuno Mendes trouvée en Ligue 1 ?

Alors que des noms de joueurs évoluant à l’étranger sont dernièrement évoqués pour doubler le poste de Nuno Mendes au PSG, Luis Campos pourrait finalement trouver l’oiseau rare en Ligue 1. Explications.

Mercato : Un défenseur de Toulouse dans les plans du PSG ?

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Le Paris Saint-Germain cherche un remplaçant pour Nuno Mendes. Le club francilien étudie ainsi différents profils et l’un d’eux, qui a tapé dans l’œil de Luis Campos, se trouve en Belgique : Flavio Nazinho du Cercle Bruges. Mais l’international espoir portugais de 22 ans s’apprête à rejoindre les rangs de l’AS Monaco pour un montant de 5 millions d’euros.

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Obligeant ainsi le conseiller sportif du PSG à envisager d’autres solutions pour renforcer le secteur défensif des Rouge et Bleu. Dans cette optique, le jeune Dayann Methalie, qui évolue au Toulouse Football Club, serait parfait pour le poste, selon le compte Twitter Espoirs du Football.

« Dayann Methalie a exactement les qualités pour être la doublure de Nuno Mendes, notamment au niveau de l’explosivité, et de la capacité à se projeter vers l’avant. Avec le physique parfois défaillant du Portugais, il aurait du temps de jeu », explique le média spécialisé. Sous contrat jusqu’en juin 2030, l’international espoir français semble ouvert à un changement dès cet été.

Dayann Methalie : « Un jour, il faudra que je m’en aille »

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Révélation de la saison du côté de Toulouse, Dayann Methalie pourrait animer le prochain mercato estival. Proposé au Paris Saint-Germain pour être la doublure de Nuno Mendes, le latéral gauche de 20 ans est placé dans le viseur d’Aston Villa, selon les informations de Transferfeed.

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Toujours selon la même source, le natif de Toulouse est aussi dans les plans de l’AS Rome, prêt à offrir 15 millions d’euros pour le recruter cet été. De son côté, le TFC réclame 25 millions d’euros pour laisser partir son joyau français. Interrogé sur son avenir, Dayann Methalie est resté prudent, sans totalement fermer la porte à un départ.

« C’est vrai que c’est très flatteur. Il faut garder la tête sur les épaules. Un jour, il faudra que je m’en aille. J’aimerais bien me confronter au haut niveau. Maintenant, je me dois de continuer ce que je fais. On verra par la suite », a confié le jeune défenseur au micro de Téléfoot.

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Si le nom de Dayann Methalie n’a pas encore été cité par un média comme étant chassé par le PSG, du côté de la Premier League, Aston Villa et Newcastle United auraient déjà des vues sur lui.