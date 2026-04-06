Mercato PSG :  Luis Campos traque un serial buteur portugais

Le PSG prépare déjà son prochain mercato estival. Les dirigeants parisiens surveillent de près un jeune talent qui affole le championnat portugais.

Mercato : Le PSG cible la nouvelle pépite du Portugal

Ça bouge déjà au PSG pour le prochain mercato estival. Dans leur viseur, les dirigeants parisiens ont placé une priorité : Anisio Cabral. Ce jeune talent, véritable révélation du championnat portugais, attise toutes les convoitises. Selon les informations du journal O Jogo, le club de la capitale suit de très près ce dossier. L’objectif est de recruter le prodige de 18 ans cet été.

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Actuellement sous contrat avec Benfica, l’attaquant impressionne par sa précocité. Sa valeur marchande grimpe en flèche. Sa direction l’estime déjà à 60 millions d’euros. International U18, le joueur connaît des débuts professionnels fulgurants, confirmant les espoirs placés en lui. Le jeune crack met tout le monde d’accord au Portugal.

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Son coach, José Mourinho l’encense souvent. Sa puissance et son sens du but en font un profil rare. Cette saison, Anisio Cabral affiche déjà des statistiques prometteuses : 2 buts inscrits en seulement 5 apparitions en championnat. Face à l’intérêt pressant du Paris SG, le club lisboète, actuel 3ème du championnat, ne reste pas passif. Pour protéger son crack, Benfica a prolongé son bail jusqu’en 2031. Sa clause libératoire est passée de 30 à 60 millions d’euros.