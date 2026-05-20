‎Mercato OL : C’est officiel ! Un crack quitte Lyon

‎Le rideau est tombé à l’OL sur une aventure aussi brève qu’intense. Après plusieurs mois marqués par une renaissance sportive et une relation forte avec les supporters, Endrick a officialisé son départ de l’Olympique Lyonnais. Il laisse derrière lui le sentiment d’une histoire inachevée et beaucoup de regrets du côté des Gones.

‎OL : Un départ d’Endrick qui ne surprend plus personne

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‎Dans les couloirs du football lyonnais, l’idée flottait déjà depuis plusieurs semaines. La sortie applaudie d’Endrick lors de la lourde défaite face au RC Lens avait tout d’un au revoir déguisé. Même au cœur d’une soirée douloureuse pour l’OL, les supporters avaient tenu à saluer un joueur qui, en quelques mois seulement, avait réussi à créer un lien particulier avec le Groupama Stadium.

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‎Cette fois, le doute n’existe plus : le jeune attaquant brésilien a officiellement annoncé son départ via ses réseaux sociaux. Un message personnel, presque intime, où l’émotion a pris le dessus sur les simples formules de circonstance. « Au Brésil quand quelqu’un traverse une période difficile, on dit souvent que cette personne doit “tuer un lion chaque jour” (…) j’ai décidé d’en devenir un », a confié le joueur de 19 ans, dans un texte à forte portée symbolique.

‎Lyon, un refuge devenu tremplin

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‎Quand Endrick avait posé ses valises à l’OL, le contexte n’avait rien d’idéal. Peu utilisé à Madrid, freiné dans sa progression et en manque de confiance, le Brésilien cherchait un environnement capable de le remettre sur pied. À Lyon, il a trouvé bien plus qu’un simple temps de jeu : une forme de renaissance. ‎L’attaquant n’a d’ailleurs pas caché l’importance du club dans sa reconstruction mentale et sportive.

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« Les mois d’angoisse ont laissé place à des mois de joie, de victoires, mais aussi d’apprentissage », a-t-il expliqué. Une déclaration qui en dit long sur les turbulences traversées avant son arrivée dans le Rhône. ‎Dans un OL parfois fragile cette saison, Endrick s’est progressivement imposé comme un élément capable de faire basculer un match par son explosivité et sa spontanéité. Huit buts et huit passes décisives en seulement 21 rencontres : le bilan statistique est solide, surtout pour un joueur encore en pleine construction.

‎Pourquoi Endrick quitte-t-il Lyon ?

Endrick n’appartenait pas à Lyon. Son prêt arrive à expiration et le Real Madrid souhaite désormais récupérer un joueur relancé, plus mature et mieux armé pour intégrer une rotation de très haut niveau. ‎Le principal intéressé lui-même l’a reconnu avec une certaine mélancolie : « Malheureusement (…) un lion ne peut pas rester au même endroit. Je dois maintenant prendre congé ».

Une formule poétique qui traduit autant la gratitude que l’obligation sportive de repartir. ‎Pour répondre clairement à la question que beaucoup se posent : oui, Endrick quitte officiellement l’OL parce que son prêt est terminé et le Real Madrid compte sur lui pour la saison prochaine.

‎Un vide sportif… mais aussi émotionnel

‎L’Olympique Lyonnais perd davantage qu’un simple attaquant. Dans une saison agitée, le Brésilien a souvent incarné un souffle d’espoir, une forme d’insouciance capable de rallumer un stade parfois frustré. Son départ rappelle une réalité du football moderne : certains talents ne font que passer, même lorsqu’ils laissent une empreinte durable.

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‎Avant de tourner la page, Endrick a adressé un dernier mot aux supporters lyonnais, sobre mais fort : « Merci pour tout Lyon, tu seras toujours dans mon cœur », a-t-il dit. Une phrase simple, mais suffisante pour résumer une aventure courte, intense… et déjà nostalgique.