‎Mercato : Un crack snobe la Premier League pour le PSG

Un jeune talent du PSG semble avoir déjà choisi son camp, alors que plusieurs clubs anglais surveillent attentivement son évolution. Malgré les sirènes insistantes de la Premier League, Ibrahim Mbaye a envoyé un message clair à la direction sur son avenir.

‎Mercato PSG : Ibrahim Mbaye, le joyau qui refuse de regarder ailleurs

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‎Au PSG, certains talents grandissent vite. Très vite même. À seulement 18 ans, Ibrahim Mbaye fait déjà partie de cette génération dorée sur laquelle le club parisien veut bâtir son futur. Lancé progressivement dans le grand bain par Luis Enrique, le jeune ailier sénégalais n’a pas encore un statut de star, mais son potentiel intéresse bien au-delà des frontières françaises. ‎Ces derniers mois, plusieurs écuries européennes se sont positionnées discrètement, avec une attention particulière venue d’Angleterre.

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Aston Villa suivrait notamment son profil de près. Mais pendant que les recruteurs observent, le principal concerné semble avoir déjà répondu. Sans détour, Mbaye a affiché son amour du maillot parisien : « Mon club de rêve ? Je suis Parisien, y a tout ici, c’est ma vie le PSG, j’aime trop le PSG », a confié le natif de Trappes lors d’un live avec le streameur Evanv77.

‎Le Paris SG récolte enfin les fruits de sa patience

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‎Cette sortie médiatique n’a rien d’anodin. En interne, le PSG avait mené un travail important pour sécuriser l’avenir de celui considéré comme l’un des grands espoirs du centre de formation. À une époque où les jeunes pépites filent rapidement vers l’étranger, entendre un joueur placer Paris au-dessus de la Premier League ressemble presque à une victoire institutionnelle. Sportivement aussi, les signaux sont positifs.

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Malgré une période plus délicate cette saison, Luis Enrique n’a jamais coupé le fil de la confiance. L’entraîneur espagnol a même publiquement insisté sur la nécessité d’accompagner le jeune ailier avec patience. « Il est très jeune et il a besoin de la confiance », expliquait récemment le technicien parisien, satisfait de sa progression après une prestation convaincante contre Nantes.

‎Une déclaration qui pèse déjà sur le mercato parisien

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‎Alors, Ibrahim Mbaye restera-t-il au PSG ? À ce stade, tout indique que oui. Sa prise de parole agit comme un signal fort : le joueur ne veut pas brûler les étapes et semble convaincu que son avenir immédiat passe par Paris. ‎Dans un football où les promesses se dispersent parfois au premier gros chèque venu, le PSG pourrait bien tenir un diamant qui préfère construire sa légende au Parc des Princes plutôt que céder au prestige anglais.