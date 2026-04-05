Coup de tonnerre : Accord entre le PSG et une star du Real !

Décidé à frapper fort lors du prochain mercato d’été, le PSG se serait déjà mis d’accord avec une star du Real Madrid en vue d’une arrivée à l’issue de la saison.

Mercato : Une attaquante du Real Madrid arrive au PSG

Le PSG s’apprête à réaliser un gros coup en vue de la saison prochaine. Ancienne joueuse du Stade de Reims (2018-2020) puis de l’Olympique Lyonnais (2020-2022, avec un prêt d’une saison à Reims), une internationale française s’apprête à quitter les rangs du Real Madrid pour faire son retour dans l’hexagone sous les couleurs du Paris Saint-Germain.

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En effet, selon les informations du journal L’Équipe, le club de Nasser Al-Khelaïfi « est tombé d’accord avec Naomie Feller pour que l’internationale française rejoigne la capitale. » Avec le club espagnol, Feller compte déjà 132 matchs disputés sur la ligne offensive, scorant à 24 reprises, ce qui reste intéressant pour une joueuse de côté.

INFO L'ÉQUIPE. L'attaquante internationale française Naomie Feller, au Real Madrid depuis 2022, s'est mise d'accord avec le PSG pour rejoindre le club de la capitale

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Après plusieurs semaines de discussions, Angelo Castellazzi et Sabrina Delannoy, respectivement directeur sportif et directrice sportive adjointe de la section féminine du Paris SG, ont convaincu la native de Paris de déposer ses bagages au Campus de Poissy dès l’été prochain. Sous contrat jusqu’au 30 juin prochain, la joueuse de 24 ans devrait rejoindre le PSG en tant qu’agent libre.

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Au Real Madrid depuis 2022, Naomie va donc enrichir la ligne offensive des Parisiennes la saison prochaine. La Française, qui vient d’être éliminée en quarts de finale de la Ligue des Champions avec les Merengues par le FC Barcelone (6-2 ; 6-0), fait partie des 26 internationales retenues par Laurent Bonadei, le sélectionneur de l’équipe de France, pour la double confrontation face aux Pays-Bas en qualifications à la Coupe du monde 2027.

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Selon le journal allemand Bild, le Paris Saint-Germain serait également intéressé par l’attaquante internationale allemande Nicole Anyomi dont le contrat avec l’Eintracht Francfort prend fin en juin prochain. Madrid perdrait aussi l’attaquante écossaise Caroline Weir, en fin de contrat, ce qui serait une très belle pioche pour le club parisien.