Après Thomasson, le Stade Rennais frappe un gros coup

Le Stade Rennais n’a visiblement aucune intention de traverser l’intersaison en simple spectateur. Alors que le dossier Adrien est déjà presque bouclé, le club breton prépare une manœuvre bien plus profonde en coulisses avec l’arrivée annoncée d’un dirigeant au CV impressionnant.

‎Stade Rennais : Un changement silencieux… mais loin d’être anodin

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‎À Rennes, les mouvements ne concernent pas uniquement les lignes offensives ou le cœur du milieu de terrain. Cette fois, c’est dans les étages du pouvoir que le club s’apprête à modifier son équilibre. Selon les informations de Ouest-France, Nicolas de Tavernost devrait bientôt prendre les commandes du conseil d’administration du Stade Rennais, pour succéder à Guillaume Cerruti.

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‎Derrière cette nomination se cache un message clair : le propriétaire breton veut renforcer son pilotage stratégique. Dans un football français fragilisé par les tensions économiques et les questions liées aux droits télévisés, Rennes semble miser sur un profil habitué aux tempêtes. Une décision qui ressemble moins à un simple remplacement qu’à une déclaration d’intention.

‎Nicolas de Tavernost, le profil qui intrigue déjà Rennes

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‎Son nom n’est pas celui d’un recruteur miracle ou d’un entraîneur charismatique, mais il inspire le respect dans les sphères du football français. Ancien patron du groupe M6 et fin connaisseur des équilibres économiques du sport, Nicolas de Tavernost possède surtout une qualité devenue précieuse : une lecture globale de l’industrie du football.

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L'actuel patron de LFP Media s'apprête à quitter ses fonctions pour prendre la présidence du conseil d'administration du club breton.



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‎Son récent passage à LFP Media lui a permis de naviguer au cœur des enjeux modernes du ballon rond, notamment autour de la diffusion et de la valorisation du championnat. En clair, le Stade Rennais ne recrute pas uniquement un dirigeant : le club attire un stratège capable d’anticiper les secousses économiques plutôt que de les subir.

‎Pourquoi ce choix peut changer le mercato rennais

Cette arrivée de Nicolas de Tavernost peut-elle influencer le mercato ? La réponse est oui, enfin indirectement. Un dirigeant expérimenté apporte souvent une stabilité qui rassure les investisseurs et facilite les prises de décisions ambitieuses.

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‎En collaborant avec Arnaud Pouille, Nicolas de Tavernost pourrait participer à bâtir une structure plus solide, capable de soutenir un recrutement plus cohérent sur plusieurs saisons. À Rennes, on connaît la maxime : les grands projets ne commencent pas toujours sur la pelouse. Parfois, ils démarrent derrière un bureau… avec une vision bien précise du futur.