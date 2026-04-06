Mercato FC Nantes : Kita acte deux gros départs

Le FC Nantes prépare un grand ménage. La direction doit gérer de nombreux contrats arrivant à échéance tout en bouclant le départ de ses deux plus grandes valeurs marchandes.

Mercato FC Nantes : Kita va vendre deux cadres cet été

Le FC Nantes de Vahid Halilhodzic s’enfonce. Dimanche, les Canaris ont concédé le nul face au FC Metz lors de la 28e journée de Ligue 1. Ce résultat décevant réduit leurs chances de rester dans l’élite. Pour maintenir les voyants du compte au vert, le patron du club, Waldemar Kita prépare deux ventes. Les départs programmés de Tylel Tati et Matthis Abline pourraient rapporter une fortune au club.

Tati, jeune défenseur central de 18 ans, est estimé à 25 millions d’euros. Né à Champigny-sur-Marne, le défenseur a prolongé son bail jusqu’en juin 2030. Cette signature permet à Nantes d’exiger un montant record, potentiellement proche de 50 millions d’euros. Le profil du joueur séduit l’Europe entière. Après l’intérêt manifesté par Chelsea l’hiver dernier, le Paris Saint-Germain, le Real Madrid et le Bayern Munich observent désormais sa situation avec attention.

À voir

Mercato Stade Rennais : Un milieu offensif proche de signer ?

Lire aussi : INFO Mercato : Le FC Nantes prépare un gros deal avec le PSG

De son côté, Matthis Abline est valorisé à 20 millions d’euros. Le club ne pourra plus retenir son attaquant de 23 ans. Retenu l’été dernier malgré les sollicitations de l’OM ou de Sunderland, Abline s’apprête à changer d’air. Son exercice actuel est moins solide, avec seulement 5 buts inscrits en 25 rencontres de championnat.

Lire la suite sur le FC Nantes

‎FC Nantes : Un projet fou à 3 milliards pour sauver le FCN

Mercato FC Nantes : Un cador débarque pour Matthis Abline !

À voir

Mercato PSG : Luis Campos traque un serial buteur portugais

Sa réputation reste cependant solide en Angleterre. Selon Transferfeed, Newcastle s’est positionné pour recruter le numéro 10 nantais, sous contrat jusqu’en 2028. Si certaines sources évoquaient une somme de 50 millions d’euros, le FC Nantes pourrait se montrer plus raisonnable. Un montant revu à la baisse semble plus réaliste pour conclure l’affaire lors du prochain marché estival.