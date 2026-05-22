Mercato : L’OM dégote un milieu libre au Portugal  

Les dirigeants de l’OM trouvent un milieu de terrain libre pour le prochain mercato estival. Mais des cadors européens jouent les trouble-fêtes.

Mercato : L’OM lorgne un milieu japonais

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Hidemasa Morita est sur le marché. Et en France, deux clubs avancent déjà leurs pions : l’OL et l’OM. Le milieu japonais du Sporting Portugal, libre à la fin de la saison, attire du monde.

À 31 ans, l’international nippon aux 40 sélections représente une occasion en or sur le marché. Pas d’indemnité de transfert à payer, une expérience solide au plus haut niveau et un profil capable d’apporter de tonus dans l’entrejeu. De quoi séduire plusieurs formations de Ligue 1 au moment où le mercato d’été commence à s’agiter.

D’après les révélations du journaliste Kazu Kakiuchi, Monaco suit aussi la situation. Mais Marseille paraît notamment attentif au dossier. Le club phocéen observerait Hidemasa Morita depuis plusieurs mois déjà et voit dans son départ libre une vraie opportunité à saisir.

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Le problème, pour les clubs français, vient surtout d’Espagne. Car le Real Madrid rôde lui aussi autour du joueur. Et derrière cet intérêt madrilène apparaît un nom bien connu : José Mourinho. Annoncé comme futur entraîneur de la Maison Blanche, l’actuel coach de Benfica apprécierait le milieu du Sporting, qu’il a pu observer régulièrement dans le championnat portugais.

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Le technicien portugais aurait même poussé ses futurs dirigeants à organiser une réunion avec l’entourage du joueur. C’est une vraie menace pour les clubs de Ligue 1. Car si le Real décide d’accélérer, Lyon, Marseille et Monaco risquent de se retrouver rapidement dépassés dans ce dossier. Et la menace ne s’arrête pas là. Selon le quotidien portugais O Jogo, plusieurs clubs anglais surveillent également la situation de près. Brighton, Leeds United et Aston Villa seraient eux aussi prêts à entrer dans la bataille pour récupérer gratuitement le Japonais cet été.