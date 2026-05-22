Mercato FC Nantes : C’est confirmé, un autre départ programmé  

Ça sent mauvais pour Patrik Carlgren au FC Nantes. Le gardien de but suédois est poussé vers la sortie.

Mercato FC Nantes : Clap de fin pour Patrik Carlgren ?

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L’aventure nantaise touche à sa fin pour Patrik Carlgren. Arrivé au FC Nantes durant l’été 2024, le gardien suédois ne devrait pas poursuivre avec les Canaris. À 34 ans, l’ancien portier de Randers FC arrive au terme de son contrat et un départ libre se profile désormais.

D’après les informations du média suédois Fotbollskanalen, pas question de parapher un nouveau bail avec le club de l’Erdre. Le Suédois et les Kita n’ont pas trouvé un accord. Or, ces derniers jours encore, des discussions existaient autour d’une possible prolongation, malgré la descente du club nantais en Ligue 2.

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Mais la tendance a changé. Les dirigeants ligériens auraient finalement pris une autre décision pour leur poste de gardien de but pour la vie en Ligue 2. Le nom de Maxime Dupé circule déjà. Tout indique qu’il va faire son retour à la Beaujoire. Nantes envisagerait de lui confier le rôle de numéro un la saison prochaine.

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Pendant son passage en Loire-Atlantique, Patrik Carlgren aura surtout occupé un rôle de doublure. Le Suédois laisse malgré tout une image positive. Sous les couleurs nantaises, il a disputé onze rencontres et signé quelques performances solides. La relégation du FC Nantes a scellé son sort.