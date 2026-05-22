Mercato PSG : Luis Campos prépare un coup dingue en Italie  

La direction du PSG dégote un crack en Italie en vue du prochain mercato estival. Les négociations pourraient s’accélérer dans les prochaines semaines.

Mercato PSG : Kenan Yildiz attendu à Paris cet été

La suite après cette publicité

L’avenir de Bradley Barcola est incertain au PSG. Longtemps présenté comme l’un des visages du futur parisien, l’ancien joueur de l’OL ne veut plus se contenter d’un rôle secondaire. Derrière le trio Doué-Dembélé-Kvaratskhelia, l’ailier français peine à gagner un bon temps de jeu.

En interne, le malaise grandit. Barcola veut plus de responsabilités, un statut plus fort. Depuis plusieurs mois, son agent Jorge Mendes explore donc différentes pistes. Le clan du joueur écoute, observe et pourrait bientôt trancher. Pas question toutefois de partir à n’importe quel prix ni de céder à la première offre venue.

À voir

‎Mercato OM : Urgent ! Un accord secret scellé pour ce transfert

Lire aussi : Mercato PSG : Ousmane Dembélé lâche une bombe sur son futur

Les pensionnaires du Parc des Princes cherchent déjà son successeur. À Paris, un nouveau nom circule déjà : Kenan Yildiz. Le jeune ailier turc de la Juventus plaît à la direction parisienne. D’après Tuttosport, le Paris SG pousse sur ce dossier. Et un élément extérieur pourrait accélérer l’opération.

Le technicien portugais José Mourinho, annoncé du côté du Real Madrid, ne compterait pas sur Brahim Diaz. La Juventus surveille justement le Marocain. Si les Turinois passent à l’action et bouclent cette arrivée, alors la porte s’ouvrirait pour un départ de Yildiz.

Lire la suite sur le PSG

Mercato PSG : Officiel ! Une star s’annonce au Paris SG

À voir

‎Barrage ASSE : L’OGC Nice prend une décision forte

Mercato : Luis Enrique livre un indice sur son départ du PSG

La Vieille Dame traverse en plus une période difficile. 6e de Serie A, le club italien risque de manquer la prochaine Ligue des champions. Sans C1, conserver son joyau turc deviendrait beaucoup plus compliqué. L’arrivée de Kenan Yildiz au PSG va provoquer le départ de Bradley Barcola. El Nacional rappelle d’ailleurs qu’aucun accord n’a été trouvé pour une prolongation de contrat. Le FC Barcelone suit le dossier de très près. Liverpool est aussi chaud pour recruter l’international tricolore.