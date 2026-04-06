‎FC Nantes : Un projet fou à 3 milliards pour sauver le FCN

‎‎Au moment où le FC Nantes vacille sportivement, une idée aussi grandiose qu’inattendue prend forme en coulisses : un projet financier colossal estimé à près de 3 milliards d’euros. Derrière cette initiative titanesque, une promesse de Waldemar Kita : transformer un club en crise en véritable machine de demain.

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‎À la Jonelière, l’atmosphère ressemble à un mélange d’inquiétude et d’audace. Alors que la menace d’une descente en Ligue 2 plane comme un nuage sombre sur les bords de l’Erdre, Waldemar Kita imagine un plan de relance hors norme. Pas un simple lifting : un chantier financier pharaonique où les ventes de Tati et Abline ne seraient que les premières briques.

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‎Car dans la tête du propriétaire, l’idée est claire : capitaliser sur ses pépites pour bâtir un modèle économique solide. En interne, on parle de chiffres rarement entendus dans un club en danger sportif : 30 millions pour Tati, 50 pour Abline. Des montants plus proches du rêve éveillé que du marché actuel, mais révélateurs d’une stratégie assumée.

Une révolution en coulisses

‎Ce projet à 3 milliards, murmuré par plusieurs interlocuteurs proches du dossier, dépasse largement le simple mercato. Il englobe restructuration, partenariat privé, modernisation des infrastructures et, surtout, la possibilité d’une vente du club. Kita veut transmettre le FC Nantes, mais pas à n’importe quel prix : entre 80 et 100 millions. Un tarif ambitieux, presque déconnecté dans un football français asphyxié.

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‎Pourtant, l’homme d’affaires reste fidèle à lui-même : imprévisible, obstiné et convaincu que son intuition fera mouche. Son pari ? Qu’un acteur désireux d’investir massivement dans le football français saisisse cette fenêtre d’opportunité. Mais la question se pose : Ce projet hors norme peut-il réellement sauver le FCN ?

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Si l’idée n’est pas encore crédible économiquement, elle révèle surtout une vérité structurelle. Le FC Nantes ne pourra pas se contenter de bricoler. Il doit choisir entre une modernisation profonde ou une lente érosion. ‎En ce sens, le projet de Kita, aussi fou soit-il, remet enfin le club face à son destin.