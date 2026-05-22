‎Barrage ASSE : L’OGC Nice prend une décision forte

‎À quelques jours du barrage aller face à l’ASSE, l’OGC Nice se retrouve plongé dans une tempête inattendue. Frappé par une lourde sanction disciplinaire, le club azuréen refuse de rester silencieux et dénonce déjà une décision susceptible de peser lourd dans sa bataille pour rester debout.

‎ASSE-OGC Nice : Une sanction qui tombe au pire moment pour les Aiglons

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‎Dans les couloirs niçois, l’amertume est palpable. La commission de discipline de la LFP a décidé de sanctionner sévèrement le Gym après des incidents observés lors de la rencontre face à Metz, notamment des jets d’engins pyrotechniques et des dégradations en tribunes.

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‎Conséquence immédiate : deux matches à huis clos total, accompagnés d’un match avec sursis. Une mesure qui touche directement le barrage retour contre Saint-Étienne. En clair, sauf retournement de situation, l’Allianz Riviera sonnera creux le 29 mai. Un silence pesant, presque contre nature pour un rendez-vous où chaque encouragement peut valoir un but, ou sauver une saison.

‎Le contraste saisissant avec le Chaudron

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‎Avant ce retour sous tension, Nice devra d’abord se déplacer dans un Geoffroy-Guichard incandescent. Le contraste promet d’être brutal : d’un côté, un Chaudron bouillant prêt à pousser les Verts ; de l’autre, une enceinte azuréenne privée de son souffle populaire.

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‎Cette asymétrie nourrit la frustration du Gym. Car derrière la sanction, une question revient avec insistance : est-il équitable de disputer un barrage aussi décisif sans supporters ? Pour les dirigeants niçois, la réponse semble évidente. Le club a rapidement annoncé son intention de faire appel, espérant récupérer une partie de son public avant l’échéance.

‎Un recours sous pression avant le verdict

‎L’enjeu dépasse largement une simple querelle administrative. Après une saison laborieuse, Nice joue sa survie dans l’élite. Et historiquement, les barrages se gagnent autant avec les jambes qu’avec l’atmosphère du stade. ‎

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La donnée concrète est implacable : une Allianz Riviera vide pourrait considérablement réduire l’avantage du terrain. L’OGC Nice mise désormais sur un recours express pour inverser la tendance. Reste à savoir si les instances accepteront d’entendre le cri d’alarme azuréen avant qu’il ne soit trop tard.