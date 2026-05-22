Mercato : Luis Enrique livre un indice sur son départ du PSG

En pleines discussions avec le PSG pour une prolongation de son contrat, qui expire le 30 juin 2027, Luis Enrique a livré un indice sur la fin de son aventure avec le club de la capitale française. Explications.

Luis Enrique : « Je ne veux pas être le vieux schnock qui entraîne »

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Luis Enrique a répondu aux questions de La Nueva España ce mercredi lors du Media Day organisé par le Paris Saint-Germain en vue de la finale de la Ligue des Champions le 30 mai contre Arsenal à Budapest, en Hongrie. L’entraîneur espagnol a notamment évoqué l’âge de sa possible retraite. Sous contrat jusqu’en juin 2027 et actuellement âgé de 56 ans, l’ancien coach du Barça affirme qu’il compte raccrocher à 60 ans.

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« Je ne veux pas être un vieux schnock comme entraîneur. Je ne le souhaite pas. Il est vrai que je vois de plus en plus de vieux schnocks à ce poste. Moi, je pense qu’au-delà de 60 ans… D’ailleurs, j’en plaisante avec mon frère Felipe. Je lui dis ‘je dois prendre ma retraite avant toi’. Il a un an de moins que moi, il a 55 ans. Et il prend sa retraite à 61 ans, alors faites le calcul », a plaisanté Luis Enrique, qui pourrait dont faire un trait sur sa carrière d’entraîneur d’ici quatre ou cinq ans maximum.

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En négociations avec l’ancien milieu ou attaquant pour une prolongation jusqu’en 2030, le PSG pourrait donc être le dernier club de Luis Enrique avant sa retraite. Bien sûr, il n’est pas concentré aujourd’hui sur une possible fin de carrière. L’idée est de remporter cette deuxième Ligue des Champions avec le club de la capitale et de continuer dans le projet dans lequel il est pleinement impliqué depuis son arrivée en juillet 2023.

Luis Enrique : « Tout le monde est prêt »

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Au micro de PSG TV, Luis Enrique a annoncé que son équipe est prête pour le grand rendez-vous du 30 juin en Hongrie contre les Gunners de Mikel Arteta. Refusant de donner trop d’informations à Arsenal à dix jours de cette affiche, le successeur de Christophe Galtier a lâché : « je ne sais pas encore (comment se sentent mes joueurs). Je ne donne aucune information, car vous savez mieux que nous qu’il faut être silencieux, discret. Mais tout le monde est prêt, chacun arrive de manière différente. »

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Le PSG va s’entraîner encore ce jeudi matin, puis vendredi matin, avant de faire un match amical interne ce samedi. Les Parisiens seront ensuite au repos dimanche et le programme d’entraînement de la semaine prochaine sera communiqué en temps voulu.