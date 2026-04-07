ASSE : Les bonnes nouvelles s’enchaînent avant Dunkerque

Des nouvelles rassurantes tombent pour l’ASSE avant la venue de Dunkerque à Geoffroy-Guichard, samedi. Un milieu de terrain et un attaquant retrouvent l’entraînement collectif. Des défenseurs ayant eu des alertes vont bien aussi.

ASSE : Jaber et N’Guessan reviennent avant Dunkerque

Il reste encore trois séances d’entraînement à l’ASSE pour peaufiner la préparation du match contre l’USL Dunkerque, à l’occasion de la 30e journée de Ligue 2. Lors de la séance de ce mardi, Peuple-Vert a noté le retour de Mahmoud Jaber dans le groupe, à l’entraînement.

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Touché aux adducteurs depuis le 24 janvier à Reims, il voit enfin le bout du tunnel. Le milieu de terrain israélien pourrait faire son grand retour dans l’entrejeu où il était l’un des joueurs clés de Philippe Montanier, aux côtés de la recrue hivernale Abdoulaye Kanté.

Resté longtemps en individuel, Djilian N’Guessan a également réintégré l’entraînement collectif, à en croire la source. Même s’il ne fait pas partie de l’équipe type du nouvel entraîneur de Saint-Etienne, le jeune avant-centre formé au club pourrait bien apporter son talent et sa touche technique dans le sprint final.

Bernauer et Soumahoro se préparent avec Réserve

Comme annoncé par le coach, Maxime Bernauer a joué avec la réserve dimanche. Lui aussi prépare son grand retour, à la suite de son binôme Chico Lamba, qui est entré en jeu contre le FC Annecy (4-0) et l’AS Nancy (1-0).

Aboubaka Soumahoro a joué aussi avec l’équipe B des Verts pour se maintenir en forme. Barré par la concurrence en défense centrale, il n’a pas joué le moindre match depuis son prêt de Hambourg SV cet hiver.

Mickaël Nadé et Kevin Pedro vont bien

Sorti pendant la pause du match ASNL – ASSE, samedi, et remplacé par Chico Lamba, Mickaël Nadé va bien. Idem pour Kevin Pedro, victime d’un violent coup de l’épaule de Jérémy Gélin, gardien de but de Nancy, au thorax. Évacué du terrain sur civière avant l’heure de jeu, le jeune arrière gauche et le Franco-Ivoirien se sont entraînés normalement d’après le média spécialisé.

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Ce qui est une excellente nouvelle pour Philippe Montanier dans le sprint final. Il a besoin d’un effectif au grand complet pour les 5 derniers matchs décisifs pour la montée en Ligue 1. Pour récapituler : Lamba et Larsonneur sont revenus, Nadé et Pedro dont disponibles, Bernauer et N’Guessan sont en approche.

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Cependant, l’AS Saint-Etienne compte encore quelques joueurs à l’infirmerie ou en reprise. Ce sont Florian Tardieu, Joao Ferreira et Lassana Traoré, même si le dernier n’est pas dans les plans de l’entraîneur.

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