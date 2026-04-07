Ça chauffe à l’OM : Habib Beye maintenu, la raison choque

Les récentes déconvenues de l’OM sèment le doute sur l’avenir de Habib Beye. Sauf que l’entraîneur marseillais est jusqu’ici maintenu à son poste, provoquant diverses réactions à Marseille.

OM : Habib Beye sous le feu des critiques après la défaite à Monaco

L’atmosphère s’alourdit autour de l’Olympique de Marseille. À la veille du choc Monaco-OM, Habib Beye avait créé la surprise avec une déclaration frôlant l’arrogance. Le technicien franco-sénégalais expliquait à L’Equipe : « tout ce que j’ai aujourd’hui, je le mérite tout simplement ». Il affichait sa conviction de poursuivre sur le banc de l’OM la saison prochaine.

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Le bilan comptable de Habib Beye reflète cependant une réalité nuancée. Le coach marseillais comptabilise trois revers en sept rencontres, marquées par une élimination brutale en Coupe de France face à Toulouse. Au fil de ces échecs, le crédit de l’ancien coach du Stade Rennais s’amenuise auprès des exigeants supporters et observateurs de l’OM.

Il bénéficie du flou à la tête de l’Olympique de Marseille

La preuve ? Le chroniqueur Pierre Ménès n’a pas mâché ses mots en fustigeant le « boulard » monumental de son ancien confrère de Canal+. Il estime que si Habib Beye conserve son poste à l’OM, ce n’est nullement par mérite sportif. Le vide institutionnel paralysant le club joue simplement en sa faveur.

« Il va peut-être bénéficier du flou qui va arriver avec un nouveau président, un nouveau directeur sportif, qui auront peut-être autre chose à faire que de changer tout de suite d’entraîneur », a-t-il lancé sur sa chaine YouTube.

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Quoiqu’il en soit, le technicien sénégalais devra rapidement transformer ses paroles en victoires probantes. L’OM devra s’imposer ce vendredi face à Metz en vue de se relance dans la course à la Ligue des champions. Cela permettrait à Habib Beye de s’accorder un peu de répit.