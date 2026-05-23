Mercato FC Nantes : Ça s’accélère, un géant de Liga débarque à Nantes  

Des nouvelles fraîches tombent pour Matthis Abline au FC Nantes. Un cador de Liga pousse pour son transfert cet été.

Mercato FC Nantes : Hansi Flick lorgne Matthis Abline

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Le FC Barcelone avance déjà ses pions pour le mercato d’été. Et un nom est déjà coché : Matthis Abline. L’attaquant du FC Nantes aurait tapé dans l’œil de Hansi Flick suite à ses performances cette saison.

Le club catalan veut injecter du sang neuf dans son secteur offensif. La priorité est de recruter des joueurs jeunes, techniques et capables d’assimiler vite les principes du jeu barcelonais. Ainsi donc, Matthis Ablinee est ciblé. Malgré une saison parfois irrégulière avec les Canaris, le joueur de 23 ans a montré assez de qualités pour attirer l’attention des recruteurs blaugrana.

Selon les informations de Fichajes, les dirigeants du Barça étudient depuis plusieurs mois plusieurs profils offensifs compatibles avec la réalité économique du club. Et l’attaquant nantais entre dans leur plan.

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Polyvalent, Abline peut évoluer seul en pointe ou participer à la construction. Des caractéristiques qui plaisent beaucoup au Barça. Un autre élément joue en sa faveur : son prix. Bien plus accessible que celui de certaines stars comme Julián Álvarez, l’avant-centre nantais représente une piste moins risquée financièrement.

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En interne, Hansi Flick pousserait surtout pour l’arrivée du crack français. Le FC Nantes est, quant à lui, vendeur. Matthis Abline ne veut pas évoluer en Ligue 2 la saison prochaine. Reste maintenant à savoir si le FC Barcelone ira plus loin dans ce dossier ou si l’attaquant nantais restera simplement sous surveillance cet été.