Mercato : Le Stade Rennais subit un sale coup d’Arsenal  

Le Stade Rennais est en danger pour l’un de ses milieux de terrain. Arsenal et un autre club de Premier League veulent déloger la pépite.

Mercato Stade Rennais : Arsenal veut piocher à Rennes

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Djaoui Cissé fait déjà tourner les têtes en Angleterre. Le jeune milieu du Stade Rennais suscite un intérêt grandissant à quelques semaines de l’ouverture du mercato estival. Et la liste de ses prétendants continue de s’allonger. Sous contrat jusqu’en juin 2030, l’international Espoirs français plaît pour son profil. À 22 ans, il montre de très belles qualités.

Selon Team Talk, Leeds United avance désormais sur ce dossier. Le club anglais veut renforcer son milieu de terrain cet été et aurait porté son choix sur Djaoui Cissé. Mais Leeds n’est pas seul. Arsenal surveille aussi la situation du Rennais. Les Gunners envisageraient de passer à l’attaque dès l’ouverture du marché des transferts.

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Du côté du Stade Rennais, Djaoui Cissé poursuit sa montée en puissance. Cette saison, il a disputé 24 rencontres toutes compétitions confondues. Depuis l’arrivée de Franck Haise, la situation du jeune crack a changé. Il a commencé par cirer le banc. Cela pousse le joueur et son entourage à chercher un nouveau point de chute.

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Rennes ne souhaite pas ouvrir la porte à un départ. Mais face à une grosse offre venue de Premier League, les dirigeants pourraient être poussés à réfléchir. L’Angleterre conserve un énorme pouvoir d’attraction pour les jeunes talents français. Djaoui Cissé serait prêt à découvrir la Premier League la saison prochaine. Sur Transfertmarkt, le milieu français vaut 15 millions d’euros.