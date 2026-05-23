Mercato Stade Rennais : Accord conclu pour deux phénomènes ?  

La direction du Stade Rennais prépare un double coup cet été pour renforcer l’entrejeu de l’équipe de Franck Haise. Les négociations seraient en bonne voie.

Mercato Stade Rennais : Haise prépare deux gros coups

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Le Stade Rennais ne perd plus de temps. Adrien Thomasson se rapproche du Roazhon Park, et Franck Haise imagine déjà la suite. L’entraîneur rennais veut reconstruire son milieu. Pour y parvenir, un autre nom circule : Nabil Bentaleb.

Selon Top Mercato, le joueur du LOSC fait partie des profils étudiés pour ce mercato estival. En fin de contrat à Lille, l’international algérien représente un coup en or. Pas d’indemnité de transfert, beaucoup d’expérience et une vraie maîtrise du jeu. Le dossier a tout pour séduire Rennes.

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Des mouvements sont attendus au SRFC cet été. Plusieurs départs se profilent au milieu de terrain, notamment ceux de Jordan James, Djaoui Cissé et Seko Fofana. Le club veut donc repartir sur des bases solides avec des joueurs capables d’être performants immédiatement.

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Dans cette logique, l’idée d’associer Adrien Thomasson à Bentaleb plaît en interne. Les profils se complètent. Thomasson apporterait l’intensité, le pressing et les courses répétées. Bentaleb, lui, offrirait la qualité technique, le calme et la lecture du jeu. Sur le papier, le duo promet de donner une nouvelle identité au milieu rennais. Pour convaincre Bentaleb, la direction compte s’appuyer sur le projet mené par Franck Haise, mais aussi sur la nouvelle dynamique impulsée par la famille Pinault et Nicolas de Tavernost.