INFO Mercato : Un gros départ acté, le RC Lens empoche 3M€ !

Le RC Lens voit l’un de ses joueurs prêtés quitter définitivement le club. Anas Zaroury, prêté au Panathinaïkos, a été transféré après la levée de son option d’achat estimée à 3 M€, bouclant ainsi son aventure dans le Nord.

Mercato RC Lens : Anas Zaroury définitivement en Grèce

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Le Panathinaïkos a officialisé la levée de l’option d’achat d’Anas Zaroury après une saison convaincante sous ses couleurs. Prêté l’été dernier par le RC Lens, l’international marocain de 25 ans va poursuivre son aventure en Grèce, où ses performances ont rapidement convaincu les dirigeants athéniens.

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Arrivé dans l’Artois en 2024 en provenance de Burnley, Zaroury ne sera jamais parvenu à s’imposer durablement sous le maillot lensois, avec 28 matchs disputés en Ligue 1 pour 2 buts et 3 passes décisives. En Grèce, le scénario a été bien différent.

Le joueur a retrouvé du temps de jeu et de la continuité, devenant progressivement un élément apprécié du Panathinaïkos. Sur la saison, il affiche 24 apparitions en championnat pour 4 buts et 2 passes décisives, auxquelles s’ajoutent 4 réalisations en Ligue Europa.

Lens allège sa masse salariale

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Au-delà de l’aspect sportif, ce départ permet surtout au RC Lens de rééquilibrer ses finances. L’ailier percevait environ 110 000 € bruts mensuels, un salaire important dans la grille salariale du club artésien, engagé dans une politique stricte de maîtrise des coûts.

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Sous contrat initialement avec une option d’achat estimée entre 3 et 4 M€, le joueur est désormais engagé jusqu’en 2029 avec le Panathinaïkos, qui a décidé de miser sur la stabilité après sa bonne saison. Pour le RC Lens, ce dossier se referme avec un bilan contrasté sportivement, mais une opération jugée utile dans la construction du prochain mercato estival.