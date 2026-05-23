‎Mercato PSG : Mourinho prépare l’assaut pour Vitinha

‎Le mercato d’été s’annonce électrique pour Vitinha du côté du PSG. Alors que le club francilien pensait pouvoir bâtir sereinement autour de ses cadres, une menace venue d’Espagne prend de l’épaisseur. José Mourinho préparerait une offensive ambitieuse pour convaincre son compatriote de rejoindre le Real Madrid.

‎Mourinho prépare son grand retour avec une idée fixe

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‎À Madrid, l’heure du grand ménage semble avoir sonné. Après une deuxième saison sans éclat, le Real Madrid cherche une nouvelle impulsion, et l’ombre de José Mourinho plane désormais avec insistance au-dessus du Santiago Bernabéu. Le technicien portugais, annoncé proche d’un retour dans une maison qu’il connaît bien, voudrait rebâtir une équipe capable de retrouver les sommets européens.

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‎Pendant ce temps, un départ symbolique a été confirmé. Alvaro Arbeloa a officialisé la fin de son aventure, après quelques mois d’intérim. « J’espère que ce ne sera qu’un au revoir. Le Real est ma maison depuis vingt ans, à différentes fonctions », a-t-il confié avec émotion. Avant d’ajouter : « Ce sera mon dernier match cette saison sur le banc (…) je vais essayer d’en profiter, en espérant le gagner ». Une page se tourne, et Mourinho pourrait bien écrire la suivante.

‎Mercato PSG : Vitinha, le rêve portugais du “Special One”

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‎Si Mourinho revient, il ne viendra pas les mains dans les poches. Selon les révélations du journaliste italien Gianluca Di Marzio, le Portugais aurait déjà ciblé un nom fort : Vitinha. Le milieu du PSG, devenu indispensable dans l’équilibre parisien, représente précisément ce profil de métronome technique capable d’imposer le tempo dans les grands rendez-vous.

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‎« Le rêve du Special One serait de prendre un autre de ses compatriotes, qui est Vitinha, qui est le grand protagoniste du Paris Saint-Germain », a révélé Di Marzio. Toutefois, le journaliste nuance immédiatement les chances de voir le transfert aboutir : « Il n’y en a pas beaucoup parce que le PSG est fou de lui », prévient.

‎Le Paris SG peut-il vraiment perdre Vitinha ?

‎La réponse est aujourd’hui relativement claire : un départ paraît hautement improbable. Le Paris Saint-Germain considère Vitinha comme une pièce maîtresse du projet sportif, notamment grâce à sa progression spectaculaire et sa régularité dans les grands matchs européens.

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‎Mais le football aime les virages inattendus. Gianluca Di Marzio glisse d’ailleurs une hypothèse qui pourrait relancer le suspense : « En cas de deuxième Ligue des champions, il n’est pas exclu qu’il veuille peut-être tenter un nouveau défi ». En clair, Mourinho rêve, Madrid observe… mais Paris garde encore fermement la clé du coffre.