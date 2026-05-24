Coup de tonnerre ! Le PSG lâche 40M€ pour un trésor de Lens

À la recherche d’un défenseur central prometteur pour la succession de Marquinhos, le PSG pourrait lâcher un gros chèque pour une révélation de Ligue 1 lors du prochain mercato estival. Explications.

Mercato PSG : Luis Enrique veut piquer un grand talent à Lens

La suite après cette publicité

Le PSG avance sur un dossier défensif très prometteur pour le prochain mercato. Le club de la capitale suivrait de très près Ismaëlo Ganiou, auteur d’une saison convaincante sous les couleurs du RC Lens. Révélation défensive des Sang et Or, le joueur de 21 ans commence à susciter des intérêts, en France comme à l’étranger. La défense centrale sera assurément l’un des chantiers majeurs au Paris Saint-Germain.

Lisez aussi : Mercato RC Lens : L’OM craque pour la pépite Ismaëlo Ganiou

À voir

ASSE : Deux cracks de Montanier perturbent déjà le Mercato !

Après treize années de bons et loyaux services, Marquinhos est plus que jamais sur la fin de son aventure à Paris. Tout comme Lucas Hernandez qui pourrait aussi faire ses valises cet été. Alors que l’Ukrainien Ilya Zabarnyi ne donne pas satisfaction, Luis Campos devrait renforcer la charnière centrale et Luis Enrique veut s’offrir l’un des plus grands talents de la Ligue 1.

Titulaire indiscutable depuis novembre dernier, Ismaëlo Ganiou a su répéter les efforts et les prestations de haute volée de fort belle manière. Une régularité qui n’a pas échappé aux regards du staff parisien. Selon Fichajes, l’entraîneur du Paris SG apprécie le profil du protégé de Pierre Sage et aimerait l’avoir dans son effectif la saison prochaine.

Négociations entre Paris et Lens pour Ismaëlo Ganiou

Le site espagnol rapporte que les dirigeants du PSG et leurs homologues du RC Lens auraient déjà lancé les premières discussions pour le transfert d’Ismaëlo Ganiou. La publication ibérique évoque même un potentiel transfert à 40 millions d’euros. Un montant colossal pour un joueur estimé à 10 millions d’euros sur Transfermarkt.

Lire la suite sur le PSG

Mercato PSG : Incroyable ! Safonov vendu cet été pour 25M€ ?

Mercato PSG : Une folie à 50M€ pour remplacer Chevalier ?

À voir

Mercato Lens: Urgent ! Pierre Sage répond brutalement à l’OM

Mais le Paris Saint-Germain, qui croit énormément au potentiel du jeune international burkinabé, sait qu’il s’agit d’un investissement intéressant pour l’avenir. Luis Campos et Luis Enrique veulent donc boucler rapidement ce dossier pour damer le pion à la concurrence, notamment les clubs anglais.