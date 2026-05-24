Mercato Lens: Urgent ! Pierre Sage répond brutalement à l’OM

Annoncé parmi les potentiels remplaçants d’Habib Beye, l’entraîneur du RC Lens, Pierre Sage, a lâché une réponse sèche sur l’intérêt de l’OM. Stéphane Richard va devoir scruter d’autres horizons.

Mercato RC Lens : Pierre Sage dit « NON » à l’OM

La suite après cette publicité

Ces derniers jours, dans les colonnes de L’Équipe, Pierre Sage affichait déjà un discours assez flou quant à son avenir au RC Lens, malgré un contrat courant jusqu’en juin 2028.

Lisez aussi : RC Lens Mercato: Urgent ! La décision tombe pour Pierre Sage

À voir

RC Lens Mercato: Urgent ! La décision tombe pour Pierre Sage

« Je sais que tout peut se passer, mais malgré tout, l’intention de continuer avec la plus grande partie possible de cet effectif est bien présente. Il faut aussi être conscient qu’on a fait une bonne saison, que les coaches sont souvent associés à la réussite de leur équipe. Il se passe des choses, mais pour l’instant, l’idée c’est de rester », confiait notamment le coach du RC Lens, laissant indirectement la porte ouverte à un possible départ à l’Olympique de Marseille, probablement.

Et ce n’est pas tout. Après la finale de la Coupe de France remportée contre l’OGC Nice (3-1), vendredi soir, l’entraîneur français a clairement indiqué avoir déjà reçu des sollicitations de la part d’autres clubs.

« Si je reste à Lens la saison prochaine ? Il n’y a pas de raison que ça évolue, mais je vous avoue qu’il y a beaucoup de contacts. Après je suis sous contrat, mais je vais essayer de l’honorer. Je suis très content dans ce club. Ce n’est peut-être pas le moment de parler de ça », a lâché Pierre Sage au micro de France TV.

À voir

Mercato SRFC : Franck Haise vise du très lourd en attaque !

Lisez aussi : Mercato Lens : Choc ! Pierre Sage prêt à claquer la porte ?

Pour autant, l’ancien coach de l’OL ne compte pas remplacer Habib Beye sur le banc de l’Olympique de Marseille. Invité de Téléfoot ce dimanche matin sur TF1, Pierre Sage a été interrogé sur son avenir dans le cadre de la rubrique « Oui/Non ». À cette occasion, le journaliste Thomas Mekiche a demandé à l’homme de 47 ans s’il serait toujours l’entraîneur du Racing Club de Lens la saison prochaine.

Pierre Sage a répondu « Oui » sans vraiment hésiter, rassurant ainsi les supporters lensois sur sa présence à Bollaert pour la saison 2026-2027. Le journaliste a également demandé à l’entraîneur lensois s’il pouvait potentiellement être intéressé par le poste d’Habib Beye à Marseille. Là, le mentor de Florian Thauvin a catégoriquement répondu par la négative, affirmant que l’OM n’était pas une destination potentielle pour lui cet été.

Lire la suite sur l’OM

Mercato OM : Pierre Sage à Marseille ? Il met fin au suspense

À voir

ASSE : Deux cracks de Montanier perturbent déjà le Mercato !

Mercato RC Lens : Pierre Sage tente un grand coup au milieu

Voilà qui est désormais très clair, même si des clubs anglais tournent toujours autour de Sage. Selon L’Équipe, Crystal Palace et Fulham sont notamment intéressés par le technicien français.