INFO Mercato : 43M€, le SRFC tente un gros coup à Strasbourg

Si le Stade Rennais apprécie Nabil Bentaleb, Franck Haise rêve de faire signer un prodige du RC Strasbourg en plus d’Adrien Thomasson durant ce mercato d’été. Explications.

Stade SRFC : Franck Haise rêve de Diego Moreira

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Avec le soutien de son actionnaire François-Henri Pinault, le Stade Rennais va investir au mercato estival. Le SRFC souhaite miser sur Diego Moreira pour la saison prochaine. Le RC Strasbourg réclamerait environ 38 millions d’euros fixes, auxquels pourraient s’ajouter 5 millions de bonus. Une somme particulièrement élevée qui confirme le statut grandissant du joueur de 21 ans sur le marché européen.

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Malgré la complexité du dossier, Franck Haise ne lâcherait pas totalement l’idée d’intégrer un profil jeune et dynamique au milieu de terrain, potentiellement pour l’associer à Adrien Thomasson dans une rotation élargie. L’objectif du coach du SRFC serait clair : apporter plus de créativité et de volume dans l’entrejeu rennais, un secteur jugé perfectible cette saison.

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Diego Moreira serait donc l’une des priorités du Stade Rennais pour le mercato à venir. Mais le SRFC pourrait être très en retard sur cette piste. En effet, le milieu offensif du RC Strasbourg aurait d’ores et déjà trouvé un accord avec le Borussia Dortmund, qui a sa priorité. Le club allemand serait d’accord pour s’aligner sur les exigences financières du Racing pour l’international belge, dont le contrat court jusqu’en juin 2029.

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« Rennes a tenté Diego Moreira. Ce dernier est très courtisé notamment par Dortmund qui a sa préférence. Le joueur aurait un accord avec le club allemand. Strasbourg désire 38 + 5 !! », révèle Mohamed Toubache-Ter sur Twitter.

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Le Stade Rennais ne devrait donc pas pouvoir enrôler Diego Moreira, auteur de 4 buts et 7 passes décisives en 27 rencontres de Ligue 1 cette saison. Franck Haise va scruter d’autres horizons pour renforcer son effectif en vue de la saison prochaine.