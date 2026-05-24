OM : Geronimo Rulli vide son sac et règle ses comptes

‎Geronimo Rulli et l’OM n’ont visiblement pas encore totalement digéré une saison agitée. Quelques jours après avoir sauvé l’essentiel avec une qualification européenne arrachée dans la douleur, le gardien argentin a choisi de parler à cœur ouvert, en dénonçant certaines tensions qui ont fragilisé le lien entre le vestiaire marseillais et ses supporters.

OM : Une saison particulièrement agitée Marseille

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‎À Marseille, le silence dure rarement longtemps. Après une campagne mouvementée, marquée par des changements de direction, des turbulences sportives et une pluie de critiques, Geronimo Rulli a décidé de faire entendre sa voix sur les réseaux sociaux. Avec du recul, le portier olympien a dressé un constat lucide d’un exercice loin des ambitions initiales.

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‎« La saison est terminée. Ce fut une année pleine de défis, une véritable montagne russe, où parfois nous avons été à la hauteur, et d’autres fois moins », a écrit l’international argentin sur Instagram. Une confession qui résume parfaitement les paradoxes d’un OM capable de coups d’éclat, mais aussi de profondes désillusions.

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‎Dans une ville où le football se vit parfois comme une affaire d’État, les résultats insuffisants ont rapidement alimenté frustrations et critiques. Et derrière les murs du vestiaire, le bruit ambiant semble avoir laissé des traces.

‎Rulli dénonce une fracture avec les supporters

‎Le gardien marseillais n’a d’ailleurs pas caché son amertume face à certaines accusations visant le groupe. Sans détour, il regrette une atmosphère devenue pesante au fil des mois, alimentée selon lui par des récits éloignés de la réalité vécue en interne.

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‎« Beaucoup de choses ont été dites sur le groupe, certaines très éloignées de la réalité. Des situations qui, au lieu de nous unir, ont créé du bruit inutile entre nous et les supporters. Et ça fait mal, parce que ce club est plus fort quand nous sommes tous ensemble », a lâché Rulli.

‎Une qualification européenne qui ne masque pas les cicatrices

‎Malgré les tempêtes, Marseille a sauvé une partie de sa saison grâce à une cinquième place synonyme de Ligue Europa. « Malgré tout, l’équipe n’a jamais cessé de se battre, et nous avons atteint l’objectif de retrouver une compétition européenne, là où ce club doit être », a insisté le gardien.

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‎Mais derrière cette qualification demeure une réalité plus nuancée. L’objectif affiché était la Ligue des champions. En connaisseur du contexte olympien, Rulli sait qu’à Marseille, terminer cinquième procure rarement un sentiment d’accomplissement. Une place européenne apaise les plaies, sans forcément effacer les cicatrices.