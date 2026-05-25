ASSE : Urgent ! Grosse annonce sur l’avenir des Verts

L’ASSE retrouve peu à peu des raisons d’espérer. Alors que le climat reste marqué par les doutes et les cicatrices d’années compliquées, une confidence relayée sur l’avenir du club alimente un optimisme inattendu autour du projet porté par Larry Tanenbaum, avec en ligne de mire un retour durable au premier plan.

‎ASSE : Caïazzo révèle un discours ambitieux qui rallume la flamme verte

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‎Dans le football, les promesses sont souvent accueillies avec autant d’enthousiasme que de méfiance. À Saint Étienne, les supporters ont appris à avancer avec prudence, eux qui ont vu le géant historique trébucher à plusieurs reprises. Pourtant, un vent d’espoir souffle de nouveau autour du club forézien. ‎Invité à s’exprimer sur la chaîne YouTube Dessous des Verts, Bernard Caïazzo a livré un message particulièrement fort sur la trajectoire que pourrait prendre le club sous l’impulsion de Larry Tanenbaum.

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« Les clubs possédés par des milliardaires ne sont pas au rendez-vous du succès cette saison, mais dans le temps, ils sont sûrs de gagner car ils corrigeront les problèmes », a-t-il expliqué avant d’ajouter : « Je suis très optimiste pour l’ASSE, Larry Tanenbaum fera de gros investissements pour le club. Certains clubs sont en train de régresser, il y a une place à prendre pour l’ASSE. Les Verts vont revenir au plus haut niveau. »

‎Un projet pensé pour durer, pas pour briller un été

‎Au-delà des mots, c’est surtout la logique du projet qui intrigue. L’idée ne serait pas de provoquer une révolution éclair à coups de chèques spectaculaires, mais plutôt d’installer une progression solide, capable de replacer durablement l’ASSE parmi les clubs qui comptent dans le paysage français.

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‎Le soutien affiché à Philippe Montanier serait d’ailleurs un marqueur fort de cette stratégie. Dans une période de transition, la stabilité devient presque un luxe. Bernard Caïazzo s’est montré catégorique sur les ambitions futures : « Je suis persuadé qu’on va remonter en Ligue 1 et que l’avenir du club à 3 ou 4 ans sera un avenir européen. »

‎Le vrai défi : transformer les promesses en résultats

‎Une question brûle désormais les lèvres des supporters : l’AS Saint-Etienne peut-elle réellement redevenir un club majeur ? La réponse est oui, mais sous conditions. L’argent peut accélérer une reconstruction, jamais la garantir. Le football français regorge de projets séduisants restés bloqués au stade des intentions.

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‎L’enjeu immédiat reste clair : retrouver rapidement la Ligue 1. Car sans montée, les ambitions européennes évoquées resteront de belles paroles suspendues dans le brouillard du Geoffroy Guichard. Une chose est sûre : à Saint-Étienne, le rêve n’a jamais complètement quitté les tribunes.