ASSE : Deux cracks de Montanier perturbent déjà le Mercato !

L’ASSE s’apprête à affronter l’OGC Nice en barrage pour la montée en Ligue 1. Cette double confrontation est cruciale pour l’avenir du club stéphanois et l’avenir de deux joueurs de Philippe Montanier. Explications.

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Le maintien en Ligue 2 ou le retour au sein de l’élite pour l’ASSE. Mardi et vendredi prochains l’AS Saint-Étienne et l’OGC Nice se disputent le 18e et dernier ticket pour la prochaine saison de Ligue 1. Un barrage à très haut risque pour les Aiglons, mais également pour les Verts qui ne peuvent pas échouer après les nombreux investissements de Kilmer Sports Venture pour renforcer l’effectif stéphanois.

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Mais l’ASSE doit surtout retrouver l’élite pour une meilleure gestion du groupe de Philippe Montanier. En effet, des cadres comme Zuriko Davitashvili et Lucas Stassin quitteront le club sans montée. Tout comme certains jeunes.

L’avenir de N’Guessan et Bernauer liés à la montée

En cas d’échec pour la montée en Ligue 1 face à l’OGC Nice, l’ASSE va assister à un exode de jeunes talents prometteurs. C’est le cas de l’attaquant Djylian N’Guessan. Pur produit du centre de formation des Verts, le joueur de 17 ans ne possède plus qu’une année de contrat dans le Forez.

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Le site Peuple Vert indique que la gestion de son cas préoccupe la direction de l’AS Saint-Étienne. N’Guessan séduit déjà de plus gros clubs en Europe et les discussions pour sa prolongation « sont au point mort » actuellement. Une montée en Ligue 1 valoriserait le projet sportif de l’ASSE à ses yeux et donnerait de solides arguments financiers au club vis-à-vis des prétendants du joueur.

Le défenseur central Maxime Bernauer voit aussi son contrat expirer en juin 2027. Auteur de prestations convaincantes depuis son retour de blessure, l’ancien joueur du Dinamo Zagreb pourrait lui aussi se laisser convaincre par un autre projet si l’ASSE reste en Ligue 2 la saison prochaine.

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Alors que les discussions pour sa prolongation sont en ce moment dans le flou, un retour au sein de l’élite pourrait accélérer les choses dans ce dossier. Le barrage contre l’OGC Nice aura donc son pesant d’or dans le prochain mercato de l’AS Saint-Étienne.