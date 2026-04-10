ASSE : Comment le nul à Nancy a exposé Saint-Etienne

À portée du Mans FC, avant le coup d’envoi de la 30e journée de Ligue 2, l’ASSE pourrait entamer son match contre l’USL Dunkerque à la 3e place. Ce qui augmenterait la pression sur l’équipe de Philippe Montanier.

L’ASSE pourrait démarrer le match contre Dunkerque à la 3e place

L’ASSE n’a plus de marge confortable sur Le Mans FC, son poursuivant direct dans la course vers la montée en Ligue 1, depuis son match nul contre l’AS Nancy en Lorraine (1-1). Les Stéphanois sont presque rejoints par les Manceaux, qui pointent désormais à une petite longueur. Ces derniers ont l’opportunité de déloger les Verts de la 2e place du podium, samedi après-midi (14h).

En cas de victoire contre l’US Boulogne-sur-Mer, ils seraient provisoirement les dauphins du leader l’ESTAC. L’équipe de Patrick Videira aurait 2 points d’avance sur celle de Philippe Montanier, mais temporairement. En attendant la confrontation capitale entre l’AS Saint-Etienne et l’USL Dunkerque (20h).

L’AS Saint-Etienne a perdu son joker à Nancy !

Avant l’entame de la journée ce vendredi, Julien Le Cardinal a rappelé à ses coéquipiers leur position délicate au classement. « On a utilisé notre petit joker et il va falloir suivre la cadence », a-t-il déclaré en conférence de presse d’avant-match. En effet, les Verts devront répondre aux Sang et Or, par une victoire également, afin de rester devant eux.

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Sur le match nul contre l’ASNL, les Stéphanois peuvent avoir des regrets, car Zuriko Davitashvili, le meilleur buteur actuel de l’équipe, a manqué un penalty juste avant la pause (45e). C’était l’occasion de revenir au score ! Une égalisation finalement obtenue au bout du temps additionnel par Lucas Stassin (90e +7).

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Mais pour l’entraîneur de l’ASSE, ses joueurs doivent bonifier le point du nul face à l’USLD. « Le nul à Nancy n’est pas un mauvais résultat si on gagne samedi soir face à notre public. Ce sera un autre match, un autre adversaire et une autre histoire à écrire », a-t-il soutenu.