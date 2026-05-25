Mercato FC Lorient : 8 M€, les Merlus tentent un joli coup !

Le FC Lorient prépare déjà activement son retour en Ligue 1 et multiplie les pistes pour renforcer son effectif. Dans ce cadre, les dirigeants bretons se penchent notamment sur Johann Lepenant, l’une des pépites du FC Nantes à avoir conservé une belle cote malgré la relégation des Canaris en Ligue 2.

Mercato FC Lorient : Johann Lepenant ciblé par les Merlus

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La descente du FC Nantes en Ligue 2 a ouvert une période d’incertitude au sein du club. Confronté à une situation financière tendue, Waldemar Kita se dirige vers un été marqué par plusieurs ventes importantes afin d’équilibrer les comptes. Dans ce contexte, plusieurs clubs de Ligue 1 surveillent déjà les meilleurs éléments nantais.

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D’après les informations de But! Football Club, le FC Lorient a récemment accéléré sur le dossier Johann Lepenant. Le milieu de terrain de 23 ans a réalisé une saison correcte dans un contexte compliqué, porté par son volume de jeu, sa propreté technique et son activité constante dans l’entrejeu.

Lorient passe à l’offensive

Déjà dans les radars du Toulouse FC lors du dernier mercato hivernal, Johann Lepenant continue de susciter l’intérêt sur le marché. Sous contrat avec le FC Nantes jusqu’en juin 2029, l’international Espoirs français garde une belle valeur sportive et économique. Cette saison, il a disputé 27 matchs de Ligue 1, confirmant son statut de joueur fiable malgré les difficultés collectives.

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Dans ce dossier, le FC Lorient semble le club le plus avancé. Les dirigeants bretons attendraient toutefois le feu vert du futur entraîneur avant de passer à l’action concrète. Estimé à 7 M€ par Transfertmarket, une offre pouvant atteindre environ 8 millions d’euros est évoquée pour convaincre Nantes de céder son milieu de terrain.

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Reste que les Canaris espèrent encore bâtir une partie de leur reconstruction autour de lui, même si la pression du marché pourrait rapidement faire pencher la balance.