ASSE : Sprint final, Le Mans tente d’intimider Saint-Etienne

L’ASSE est désormais sous la menace directe du Mans FC au classement de la Ligue 2. Toutefois, Patrick Videira intensifie cette pression en mettant en exergue la force de frappe de son équipe.

Le Mans FC revient à 1 point de l’ASSE, la pression monte !

Accrochée par l’AS Nancy en Lorraine (1-1), l’ASSE est toujours deuxième au classement et elle reste à 4 points du leader. L’ES Troyes a aussi été tenu en échec, par Montpellier HSC au stade de la Mosson (2-2). En revanche, Le Mans FC a réalisé une belle opération sur le plan comptable, en s’imposant largement contre Pau FC (4-0), en clôture de la 29e journée de Ligue 2.

Grâce à cette éclatante victoire, le club manceau talonne désormais les Stéphanois. L’équipe de Patrick Videira est revenue à 1 point de celle de Philippe Montanier, à 5 journées de la fin du championnat. L’AS Saint-Etienne n’a donc presque plus de marge sur le troisième. En cas d’un éventuel autre faux pas, les Verts se feraient déloger de la 2e place par le Mans FC. Une deuxième place qualificative directement pour la Ligue 1.

Videira : « On n’est pas la meilleure équipe, mais on est un vrai collectif »

Les Stéphanois sont donc sous la pression des Manceaux, avant la 30e journée aussi capitale que les autres matchs du sprint final de la saison. Avant la prochaine journée, l’entraîneur du club sarthois accroît la pression sur son homologue ligérien, en évoquant les atouts de son équipe, notamment « l’intelligence de jeu » et l’application collective.

Dans un entretien accordé à So Foot, il a déclaré : « Les garçons ont le droit de rater des choses… Mais l’humilité, la rigueur, l’entraide, tout ça, c’est essentiel ». Le technicien du Mans insiste sur la force collective des « Sang et Or ». « Je voulais que mon équipe dégage des valeurs de travail, d’entraide. Il n’y a que le club qui compte. On n’est pas la meilleure équipe, mais on est un vrai collectif », souligne-t-il.

Le promu proche d’un exploit inespéré !

Promu en Ligue 2 en 2025, Le Mans FC est en passe de réussi un exploit inespéré lorsqu’il quittait la division National. Il est évidemment dans la course pour la montée directe en Ligue 1. Mais pour l’entraîneur du club promu, ses résultats sont le fruit de son abnégation au travail et de son exigence.

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« Tout ce que j’ai fait dans ma vie, je l’ai fait dans le dur. Je ne suis pas un génie. Tout ce que j’obtiens, je l’obtiens au travail, à la sueur. Dans mon projet de jeu, il y a écrit qu’il faut travailler dur pour gagner facilement. Comme on ne gagne jamais facilement, vous pouvez imaginer à quel point on travaille dur », a-t-il expliqué. L’ASSE est prévenu !