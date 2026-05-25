Mercato FC Nantes : Accord conclu, un autre crack va signer  

Les dirigeants du FC Nantes sont sur le point de frapper un nouveau coup. Une autre pépite va prolonger son bail avec les Canaris.

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Pas de temps pour les dirigeants du FC Nantes après la relégation du club. Ils sont sur tous les fonts pour préparer la prochaine saison en Ligue 2. Car, certains cadres vont plier leurs bagages. Il faut de nouvelles pépites. Et ces dernières semaines, le patron du club, Waldemar Kita boucle certains dossiers. Trois cracks ont déjà paraphé leur bail.

Et ce n’est pas fini. Le FC Nantes continue de sécuriser ses jeunes talents. Après Frédéric Guilbert, Alexis Mirbach et Sékou Doucouré, un nouveau dossier avance à la Jonelière. Cette fois, il concerne Sacha Ziani.

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Selon les informations de Ouest-France, le milieu de terrain de 22 ans va lui aussi prolonger avec les Canaris. En fin de contrat dans quelques semaines, le fils de Stéphane Ziani devrait signer pour une saison supplémentaire. Son nouveau bail le mènerait jusqu’en juin 2027.

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Formé au club, Sacha Ziani sort d’une saison pleine avec la réserve nantaise. Il a disputé 24 rencontres, inscrit un but et délivré quatre passes décisives. Des statistiques solides pour un joueur qui cherche encore à progresser. Toujours d’après Ouest-France, le Nantais devrait effectuer la reprise estivale avec le groupe professionnel. Ce sera un renfort de poids pour le FC Nantes la saison prochaine.