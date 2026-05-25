Mercato Stade Rennais : Feu vert pour l’arrivée d’un phénomène  

Les dirigeants du Stade Rennais dégotent un jeune crack en Ligue 1 pour ce mercato estival. Le tarif est fixé pour la pépite.

Mercato : le Stade Rennais lorgne Diego Moreira

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Diego Moreira affole déjà le mercato. À 21 ans, le joueur du RC Strasbourg attire du lourd. En Allemagne, le Borussia Dortmund avance ses pions. En France aussi, ça bouge. Le Stade Rennais s’est renseigné sur la situation du Belge, selon Mohamed Toubache-Ter. Mais très vite, le dossier s’est compliqué.

Auteur d’une saison brillante avec Strasbourg, Moreira montre qu’il a la force dans les jambes. Percutant, rapide, capable d’avaler tout son couloir, il s’est imposé comme l’un des profils les plus explosifs de Ligue 1. Ses statistiques sont convaincantes : 5 buts et 9 passes décisives cette saison. De quoi attirer les regards un peu partout en Europe.

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À Rennes, l’intérêt existe donc bien. Mais les dirigeants bretons ont rapidement été freinés par les exigences du RCSA. Le club alsacien réclamerait près de 40 millions d’euros pour laisser partir son joueur. Un montant énorme, surtout pour un Stade Rennais encore en pleine réflexion sur son mercato estival.

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C’est Franck Haise qui pousse pour l’arrivée de l’international belge en Bretagne. Le coach rennais demande de renforts pour la saison prochaine. Les Rouge et Noir vont disputer la Ligue Europa. Il faut des hommes solides pour livrer des performances XXL. Le profil de Moreira colle aux exigences de l’ancien technicien du RC Lens. Mais les pensionnaires du Roazhon Park ne sont pas chauds pour lâcher une telle somme et boucler le deal.