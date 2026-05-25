Mercato PSG : Ça s’accélère, une offre XXL envoyée à Paris  

Matvey Safonov croule sous les offres à quelques semaines de l’ouverture du mercato estival. Un géant saoudien est passé à l’attaque et attend la réponse du PSG.

Mercato PSG : Matvey Safonov vers l’Arabie Saoudite cet été ?

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Matvey Safonov met désormais tout le monde d’accord au PSG. Annoncé comme doublure de Lucas Chevalier cette saison, le gardien russe s’est imposé dans les buts parisiens depuis quelques mois au point de devenir un homme fort du système de Luis Enrique.

Recruté à FC Krasnodar pour 20 millions d’euros il y a deux ans, l’international russe a changé les plans du staff parisien. Ses performances, surtout en Ligue des champions, ont convaincu. Solide sur sa ligne, décisif dans les grands rendez-vous, Safonov a gagné du crédit.

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Le mercato commence donc à s’agiter autour de lui. Plusieurs clubs européens surveillent sa situation. Mais selon la presse saoudienne, c’est surtout Al-Nassr FC qui avance désormais le plus concrètement sur ce dossier.

Le récent champion d’Arabie Saoudite cherche un nouveau patron dans les cages. Les performances du Brésilien Bento ne convainquent pas totalement les dirigeants saoudiens, qui voient en Safonov le profil idéal pour la saison prochaine. Le club de Cristiano Ronaldo voudrait même en faire son titulaire numéro un.

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Financièrement, Al-Nassr peut frapper fort. Le club saoudien a les ressources nécessaires pour offrir un salaire XXL au portier russe et rivaliser avec les standards du PSG. Une première offre de 25 millions d’euros circule déjà. Pas certain toutefois que cela suffise pour convaincre Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos. À Paris, Safonov est en pleine forme. Et après un investissement initial de 20 millions d’euros, les dirigeants franciliens pourraient réclamer au minimum le double pour envisager un départ.