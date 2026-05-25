PSG : Coup de théâtre pour le transfert de Julian Alvarez !

Susceptible de quitter les rangs de l’Atlético Madrid durant ce mercato estival, Julian Alvarez aurait défini sa préférence entre le PSG et le FC Barcelone, ses deux prétendants les plus sérieux.

Mercato PSG : Julian Alvarez en pince pour le FC Barcelone

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Alors que de récentes rumeurs plaçaient le PSG en tête dans les plans de Julian Alvarez, la donne aurait changé. D’après les informations de la célèbre émission El Chiringuito, le protégé de Diego Simeone serait dans l’attente d’une offensive du FC Barcelone pour quitter l’Atlético Madrid.

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Désireux de changer d’air afin de glaner des trophées majeurs, l’ancien avant-centre de Manchester City serait en effet plus motivé actuellement à rejoindre le club catalan plutôt que le Paris SG de Luis Enrique cet été. Cependant, les dirigeants du Barça n’auraient pas encore contacté leurs homologues des Colchoneros pour évoquer le transfert de l’international argentin.

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Selon la source espagnole, les Blaugranas n’ont pas les moyens de s’aligner sur les 150 millions d’euros que réclame l’Atlético pour laisser partir Julian Alvarez. Un proche du dossier précise même que si la situation n’évolue pas, le joueur de 26 ans pourrait finalement changer ses plans et envisager clairement de dire « oui » au Paris Saint-Germain.

« Julian Alvarez, ça colle vraiment à ce que le PSG peut attendre »

Pour Foot Mercato, le journaliste Sébastien Denis a donné son avis sur le dossier Julian Alvarez. Alors que le buteur de l’Atlético Madrid accorde sa préférence à un transfert au FC Barcelone, le rédacteur en chef du site sportif assure que son profil colle parfaitement à ce que Luis Enrique attend d’un numéro 9 au Paris Saint-Germain.

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« Julian Alvarez, ça colle vraiment à ce que le PSG peut attendre d’un grand attaquant. Luis Enrique, le 9, c’est un sujet sensible chez lui avec Gonçalo Ramos qui est totalement déclassé aujourd’hui », explique Sébastien Denis, qui encourage donc le club de la capitale à payer ce qu’il faut pour recruter le compatriote de Lionel Messi.

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« Là, avec Julian Alvarez, tu investirais sur un vrai 9, mais le prix est indécent, on parle de 150 millions d’euros. Si Luis Campos recrute Julian Alvarez, ce serait un point de basculement assez fort et quelque chose qu’on n’avait plus vu depuis l’époque Neymar/Mbappé au PSG », a-t-il ajouté. Reste maintenant à voir comment va se terminer ce feuilleton.