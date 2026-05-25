Mercato OM : C’est confirmé, un Néerlandais se rapproche de Marseille  

Les dirigeants de l’OM négocient un gros transfert en Angleterre. La porte est ouverte pour le départ du buteur.

Mercato OM : West Ham coule, Marseille fonce sur un gros coup

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La relégation de West Ham fait du bien à certaines formations. En coulisses, plusieurs clubs européens flairent les bonnes affaires. L’OM aussi. Et les dirigeants marseillais ont déjà ciblé un nom : Crysencio Summerville.

Selon le journaliste Nicolò Schira, le club phocéen suit de très près l’ailier néerlandais de 24 ans. Auteur de 5 buts cette saison en Premier League, l’ancien joueur de Leeds United garde une belle cote sur le marché malgré la saison compliquée des Hammers.

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Estimé à 30 millions d’euros par Transfermarkt, Summerville pourrait finalement partir pour un montant inférieur après la descente de West Ham United en Championship. Une situation que Marseille veut exploiter rapidement. Mais le dossier s’annonce disputé.

Toujours d’après Nicolò Schira, il y a une rude concurrence. L’AS Roma et Newcastle United surveillent aussi le joueur. De son côté, Crysencio Summerville souhaite quitter Londres dès cet été. À Marseille, un détail peut faire pencher la balance. L’ailier néerlandais entretient une relation très proche avec Quinten Timber.

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Les deux joueurs ont grandi ensemble au centre de formation du Feyenoord Rotterdam entre 2008 et 2014, avant que Timber ne rejoigne ensuite l’Ajax. Quelques années plus tard, Summerville avait même tenté de convaincre son ami de venir le rejoindre à Leeds. Sans réussite. Cette fois, l’OM espère que leurs chemins se croiseront enfin sur la Canebière.