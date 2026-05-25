ASSE – OGC Nice : Suspendu, Elye Wahi lâche un message fort

Elye Wahi ne prendra pas part au match aller contre l’ASSE en barrage. Mais il a tenu à sonner la révolte avant la double confrontation en barrages.

Avant ASSE-Nice, Elye Wahi : « On donnera tout pour le maintien »

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L’ASSE reçoit l’OGC Nice à Geoffroy-Guichard, mardi, pour le compte des barrages L2/L1. Les Niçois jouent leur survie en Ligue 1 comme l’a souligné Claude Puel. Opposés au RC Lens en finale de la coupe de France, vendredi dernier, ils pensaient déjà leurs à la double confrontation avec les Stéphanois.

En plus d’être privé de ses supporters, le Gym ne pourra pas compter sur Elye Wahi face aux Verts. Il est suspendu pour accumulation de cartons jaunes. Il a toutefois apporté son soutien à ses coéquipiers à la veille du match aller. L’attaquant a surtout fait une promesse aux supporters, interdits de déplacement à Saint-Etienne.

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« Contre Lens, on a tout donné, mais c’est le football. Merci aux supporters pour l’ambiance. […]. Maintenant il nous reste deux matchs importants pour le maintien, et on donnera tout ce qu’il nous reste ! Issa Nissa », a-t-il écrit sur son compte Instagram.

Laissé à la disposition de l’OGC Nice par le sélectionneur de Côte d’Ivoire, Elye Wahi jouera le match retour décisif pour le maintien, le vendredi 29 mai à l’Allianz Riviera. Il rejoindra ensuite la sélection ivoirienne pour préparer la Coupe du monde 2026.

Deux dynamiques inverses

L’ASSE a certes raté la montée directe en Ligue 1, mais elle est dans une dynamique positive. Elle a fini la saison sur une large victoire contre Amiens SC (5-0). Elle a également enchaîné avec une deuxième victoire, en éliminant Rodez AF aux tirs au but, lors du play-off 2. L’équipe de Philippe Montanier reste donc sur deux clean sheet avant d’affronter celle de Claude Puel.

En revanche, les Aiglons sont dans une spirale négative. Ils sont sur une série de 5 matchs sans victoire, soit précisément 2 défaites et 3 nuls, Ligue 1 et coupe de France confondues. Plus inquiétant, l’OGC Nice avait été accroché (0-0) par le FC Metz, lanterne rouge du championnat, lors de la dernière journée du championnat, alors que les Messins étaient déjà relégués en Ligue 2.

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Pour espérer rester dans l’élite, les Aiglons devront batailler bec et ongles face aux Verts, dont l’objectif est la remontée immédiate.