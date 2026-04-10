ASSE : Pourquoi Montanier est si serein avant Dunkerque ?

L’ASSE a certes laissé filer des points contre Grenoble (0-0) et face à l’AS Nancy (1-1), mais Philippe Montanier estime que son équipe a progressé sur les derniers matchs. Ce qui le rassure avant d’affronter l’USL Dunkerque, samedi (20h).

L’ASSE dans une position délicate avant Dunkerque

L’ASSE n’est plus intouchable depuis son match nul contre l’AS Nancy au stade Marcel Picot. Elle est restée deuxième au classement, mais n’a plus qu’un point d’avance sur Le Mans FC. Les Stéphanois peuvent donc se faire doubler par les Manceaux, à l’issue de la 30e journée de Ligue 2. Ce qui sera un coup dur pour l’équipe de Philipe Montanier pour la suite du sprint final de la saison.

En effet, l’idéal pour les Verts, c’est de faire la course en tête. Or, s’ils perdent la deuxième place, ils n’auront plus leur destin entre les mains pour la montée directe en Ligue 1. La rencontre avec l’USL Dunkerque est donc capitale pour l’AS Saint-Etienne, qui n’a plus ni marge ni joker.

Montanier satisfait : « Nos derniers matchs sont peut-être les meilleurs »

Malgré la position délicate de son équipe, l’entraîneur des Verts est serein. Et il a des raisons d’être rassuré selon lui. « Nos derniers matchs sont peut-être les meilleurs matchs, d’un point de vue possession de balle, du nombre de ballons joués dans la surface adverse, des occasions », a-t-il soutenu.

« Après, c’est le foot. Le but est rare et l’équipe qui est la plus efficace obtient souvent le meilleur résultat, mais sur le contenu on est quand même en grosse progression », a insisté le technicien français.

Une domination stérile contre l’AS Nancy

Évidemment, l’ASSE a dominé le match à Nancy, avec 67 % de possession de balle contre 33 % ; 8 occasions contre 3 ; 5 tirs cadrés contre 2 ; 4 corners contre 2. Les Stéphanois ont même manqué un penalty, par leur meilleur buteur Zuriko Davitashvili, juste avant la pause. Une domination stérile, peut-on dire !

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Cependant, Philipe Montanier retient ce qui a été positif. « Nous, on reste dans les faits, surtout d’analyser ce qui a été bien fait et moins bien fait. Nancy, c’est passé, on ne pourra rien changer en revanche, le futur, on peut« , a-t-il déclaré.

Pour rappel, l’AS Saint-Etienne est invaincue sous les ordres de son nouveau coach, soit 6 victoires et 2 nuls. Elle est invulnérable à Geoffroy-Guichard, soit 4 victoires en autant de matchs disputés à domicile, dans la série.