‎Mercato : L’OM va toucher le jackpot grâce à une relégation

Alors qu’un club sombre sportivement en Espagne, l’OM pourrait bien voir une pluie d’euros tomber sur ses comptes grâce à une clause discrète liée à Azzedine Ounahi. Et ceci, dans un mercato qui promet encore bien des rebondissements.

‎Une descente qui change tout pour Marseille

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‎L’histoire aurait pu rester anecdotique. Mais la relégation de Gérone en deuxième division espagnole redistribue brutalement les cartes autour d’Azzedine Ounahi. Arrivé en Catalogne contre environ 6 millions d’euros, le milieu marocain se retrouve désormais dans une situation plus fragile, loin des ambitions européennes entrevues il y a peu.

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‎Et c’est précisément ici que l’Olympique de Marseille peut entrevoir une opportunité inattendue. Marseille a conservé un pourcentage à la revente du joueur, un détail souvent oublié dans les négociations modernes, mais qui peut se transformer en véritable bonus financier si un transfert venait à se concrétiser cet été.

‎Mercato OM : Manchester City prêt à revenir à la charge pour Ounahi ?

‎La vraie question est simple : Ounahi peut-il quitter Gérone rapidement ? La réponse semble pencher vers le oui. Une relégation pousse fréquemment les clubs à alléger leur masse salariale, surtout lorsqu’un joueur conserve une cote intéressante sur le marché. D’autant que Azzedine Ounahi ne manque pas d’admirateurs.

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L’hiver dernier déjà, son profil plaisait fortement à Pep Guardiola du côté de Manchester City. Si un géant européen revient à la charge, Marseille pourrait profiter d’un jackpot aussi inattendu que stratégique. Une mauvaise nouvelle sportive pour Gérone, mais peut-être un joli sourire comptable du côté de la Canebière.