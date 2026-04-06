L’ASSE manque le coche à Nancy, Montanier sous pression

L’ASSE a fait du surplace à l’issue de la 29e journée de Ligue 2, à la suite du match nul concédé à l’AS Nancy-Lorraine (1-1), au stade Marcel-Picot.

Accrochée par l’ASNL, l’ASSE est sous la menace du Mans FC

L’ASSE avait l’opportunité de se rapprocher de l’ESTAC, samedi, car le leader avait été accroché par le Montpellier HSC (2-2) au stade de la Mosson, dans l’après-midi. Mais les Verts ont été aussi tenus en échec par l’AS Nancy-Lorraine, dans la soirée. Ils sont même passés à deux doigts de la défaite. Menée dès la 6e minute, l’équipe de Philippe Montanier a arraché le point nul grâce à l’égalisation de Lucas Stassin, au bout du temps additionnel (90e +7).

Troyes garde donc son avance de 4 points sur son dauphin, l’AS Saint-Étienne. En revanche, les Verts sont désormais sous la menace du Mans FC, actuel 3e, qui affronte Pau FC, ce lundi en clôture de la journée. En cas de victoire, les Manceaux reviendraient à un petit point des Stéphanois, à 5 journées de la fin de la saison.

Montanier déçu de la prestation de Saint-Etienne à Nancy

Dans sa réaction d’après-match, l’entraineur des Verts n’a pas caché sa déception. Il a évoqué « un manque de constance », relativement au nul concédé à Grenoble (0-0), lors de la 27e journée. « On ne peut pas faire un match moyen, puis un mauvais match, puis un bon match. On ne peut pas faire un match sur deux avec nos ambitions » a-t-il critiqué. Il avait même du mal à expliquer la contreperformance de son équipe, à chaud. « Comment l’expliquer ? C’est multifactoriel », a-t-il glissé.

Lire aussi sur l’ASSE :

‎Mercato ASSE : KSV sort l’artillerie lourde pour la Ligue 1

Mercato ASSE : Il rejette Man United pour Saint-Étienne

À voir

Mercato FC Nantes : Kita acte deux gros départs

Samedi prochain, l’ASSE aura forcément à coeur de renouer avec la victoire au stade Geoffroy-Guichard, contre l’USL Dunkerque (9e provisoire). C’est même un impératif pour l’équipe de Philippe Montanier pour rester en course pour la montée directe en Ligue 1. « Chaque point est malgré tout précieux, même si nous sommes déçus de ce match. On va bien récupérer, d’autres combats nous attendent », a-t-il annoncé.