Le mercato du Stade Rennais pourrait réserver un nouveau visage bien connu de la Ligue 1. Alors que Rennes affine son chantier défensif, le nom de Malang Sarr revient avec insistance, même si une offre XXL venue d’ailleurs pourrait refroidir les ambitions bretonnes.

Mercato Stade Rennais: Le SRFC avance ses pions dans l’ombre

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‎À 27 ans, Malang Sarr sort d’une saison consistante avec 39 apparitions toutes compétitions confondues sous les couleurs du RC Lens. Libre en fin de contrat, le défenseur attire logiquement plusieurs prétendants, et le natif surveillerait désormais sa situation avec beaucoup d’attention.

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Selon une rumeur relayée samedi puis confirmée par Jeunes Footeux, un club de Ligue 1 s’est déjà positionné sur le dossier, et il s’agirait du Stade Rennais. Un intérêt loin d’être anodin : Franck Haise apprécierait particulièrement un joueur capable d’évoluer dans une défense à trois comme à quatre, un détail qui compte énormément dans sa construction tactique.

‎Une bataille presque impossible face à l’Arabie saoudite

‎Mais le football moderne adore les retournements de scénario, souvent écrits avec des chiffres qui donnent le tournis. Le dossier aurait pris une autre dimension avec l’entrée en scène d’Al Diraiyah Club, qui aurait trouvé un accord avec le joueur autour d’un contrat de deux ans. ‎Les montants évoqués donnent le vertige : près de 600 000 euros mensuels accompagnés d’une prime à la signature de 2 millions d’euros.

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Une proposition inaccessible pour Rennes comme pour Lens. Alors, Malang Sarr peut-il encore rejoindre le Stade Rennais ? Oui, mais la tendance actuelle reste défavorable au football français. ‎Dans ce dossier, Rennes garde un œil attentif sans s’emballer. Car parfois, sur le marché des transferts, les meilleures idées se heurtent à des coffres bien plus lourds que les ambitions sportives.