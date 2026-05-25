‎PSG-Arsenal : C’est désormais officiel pour Ousmane Dembélé

Touché physiquement ces derniers jours, Ousmane Dembélé a lui-même confirmé qu’il serait bien présent pour la finale européenne contre Arsenal. Une annonce qui change déjà l’atmosphère autour du PSG à quelques jours du rendez-vous le plus attendu de la saison.

PSG : Dembélé brise le silence avant le choc

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‎Les supporters parisiens retenaient leur souffle. Une gêne au mollet, une sortie prudente, puis une série de doutes qui avaient commencé à alimenter les conversations autour du Camp des Loges. Mais le principal concerné a choisi de couper court aux spéculations. ‎Interrogé par M6, Ousmane Dembélé s’est voulu rassurant.

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« Ça va, ça va beaucoup mieux que dimanche, j’ai eu une petite alerte mais il n’y a rien d’inquiétant m’a dit le docteur, j’ai eu une petite tension au mollet et je ne voulais pas prendre de risque. Oui, je serai là le 30, ne vous inquiétez pas », a-t-il confié. Une déclaration limpide qui sonne presque comme un coup de boost avant l’immense duel face à Arsenal à Budapest.

‎Pourquoi son retour change tout pour Paris

‎Le PSG ne récupère pas seulement un titulaire. Il retrouve un homme devenu la boussole offensive de Luis Enrique. Avec 19 buts et 11 passes décisives en 39 rencontres, Dembélé s’est métamorphosé cette saison dans un rôle hybride qui brouille les pistes adverses et dynamite les défenses. ‎Derrière cette transformation se cache aussi la patte de Luis Enrique.

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Dembélé ne s’en cache pas et a salué le travail de son entraîneur avec enthousiasme : « C’est un entraîneur de haut niveau. On l’a vu au FC Barcelone et maintenant au PSG. C’est un coach qui a une idée claire (…) il est exceptionnel et on espère qu’il va rester très longtemps au PSG ». Dans les grands rendez-vous, les détails font souvent basculer une saison entière. Et à Paris, le retour confirmé de Dembélé ressemble déjà à une première victoire avant même le coup d’envoi.