‎Liverpool-PSG : Incroyable ! Anfield dans le dur avant le choc

‎Scène inattendue à Anfield avant la réception du PSG : le temple de Liverpool peine à afficher complet avant un quart de finale européen crucial face au Paris SG. Un signal troublant qui en dit long sur la dynamique actuelle des Reds.

Liverpool-PSG : Anfield sonne creux avant les retrouvailles

‎D’ordinaire incandescent, Anfield montre cette fois des signes de fatigue. Malgré l’enjeu colossal, certaines places restent disponibles, souvent via des offres premium à prix élevé, pour le quart de finale retour de la Ligue des Champions entre Liverpool et le PSG. Un contraste frappant pour un club habitué aux guichets fermés.

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La défaite à l’aller face aux champions d’Europe en titre semble avoir refroidi les ardeurs locales. ‎Pour le Paris Saint-Germain, ce détail n’est pas anodin. Voir Liverpool FC douter jusque dans ses tribunes renforce une impression : le rapport de force a basculé. Une affluence incomplète à Anfield peut traduire une perte de confiance.