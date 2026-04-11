INFO PSG : Excellente nouvelle pour le voyage à Liverpool !

Mardi prochain, le PSG sera sur la pelouse d’Anfield pour défier Liverpool en quart de finale retour de la Ligue des Champions. À quelques jours de ce déplacement important, l’entraîneur parisien, Luis Enrique, a reçu une excellente nouvelle.

Liverpool – PSG : Un grand retour annoncé dans le groupe de Luis Enrique

Vainqueur à l’aller (2-0), le PSG part avec les faveurs des pronostics pour le quart de finale retour de la Ligue des Champions, mardi prochain, à Anfield, contre Liverpool. Touché à la cheville droite en mars dernier, Bradley Barcola a repris l’entraînement collectif avec le reste du groupe de Luis Enrique et devrait être disponible pour le déplacement en Angleterre, d’après les informations relayées par le journal L’Équipe.

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Après avoir repris normalement l’entraînement mardi, à la veille du match aller, le milieu offensif de 23 ans devrait être prêt pour affronter les Reds avec le Paris SG. « Les sensations du Parisien sont bonnes et sa présence dans le groupe pour le match retour à Anfield, mardi (21 heures), est désormais jugée très probable. L’ancien Lyonnais ne devrait pas débuter la rencontre, mais pourrait avoir du temps de jeu. Il faudra, pour cela, que ses prochains tests à l’entraînement, samedi et dimanche, se passent bien », explique le quotidien sportif.

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Concernant les autres joueurs passés par l’infirmerie, la situation se veut rassurante. Willian Pacho a ressenti quelques douleurs musculaires après la rencontre européenne disputée au Parc des Princes. De son côté, Warren Zaïre-Emery a été gêné par des cloques au pied, au point de provoquer un léger saignement.

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Finalement, ces soucis restent mineurs et ne devraient pas compromettre la présence des deux joueurs pour le déplacement en Angleterre. En attendant, Ousmane Dembélé et ses partenaires sont au repos. En effet, la Ligue de Football Professionnel (LFP) a décidé de reporter le choc de Ligue 1 entre le RC Lens (2e) et le PSG (1er) prévue ce samedi pour permettre aux Rouge et Bleu de mieux préparer leur quart de finale retour face aux garçons d’Arne Slot. Pour Luis Enrique, le probable retour de Bradley Barcola est une bonne nouvelle, surtout parce que ce retour ajoute au banc et à la rotation offensive.

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Même si l’international français ne devrait pas débuter le match à Anfield. Luis Enrique et son staff envisageraient plutôt une entrée en jeu en cours de match, à condition que ses derniers tests aux prochains entraînements de samedi et dimanche soient concluants.