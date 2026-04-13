Pourquoi l’ASSE possède la meilleure attaque de Ligue 2 ?

Meilleure attaque de la Ligue 2, l’ASSE n’a pas que Zuriko Davitashvili et Lucas Stassin comme atouts. Loïc Perrin révèle la force derrière les deux meilleurs buteurs des Verts.

ASSE : Davitashvili et Stassin, c’est 43 % des buts des Verts

L’ASSE est certes deuxième au classement la Ligue 2, à 4 journées de la fin de la saison régulière, mais elle possède la meilleure attaque du championnat. Avec 53 buts inscrits en 30 journées, l’équipe stéphanoise devance le leader l’ES Troyes, qui compte 51 buts marqués. Ayant inscrit 13 buts et 10 buts respectivement, Zuriko Davitashvili et Lucas Stassin sont les deux artificiers des Verts. Ils ont marqué 43,3 % des buts des Verts.

Auteurs des deux buts de la victoire de l’AS Saint-Etienne contre l’USL Dunkerque, samedi (2-1), l’ailier géorgien et l’avant-centre belge constituent la force offensive majeure de l’équipe de Philippe Montanier. Leur entraîneur compte évidemment sur eux dans le sprint final.

Hamouma et Ilan, deux anciens buteurs au service des attaquants de Saint-Etienne

Mais derrière les deux buteurs, il y a le travail, en amont, de deux anciens attaquants stéphanois : Romain Hamouma (39 ans) et Araujo Ilan. Ils sont dans le staff technique de l’ASSE. Le premier occupe le poste d’entraîneur adjoint de la réserve, tandis que le deuxième fait partie des adjoints de Philippe Montanier depuis février 2026.

Dans l’interview accordée à Jérôme Gallo, Loïc Perrin souligne le travail spécifique des deux techniciens. « Ilan, c’est un peu particulier parce qu’avec l’arrivée de Philippe Montanier, il s’est un peu rapproché du staff parce que le coach en avait besoin, mais il fait partie du ‘’pôle développement individuel’’ du joueur avec l’équipe professionnelle. Romain Hamouma est adjoint de l’équipe réserve et en charge de la formation, […], mais je le vois souvent faire des spécifiques avec les attaquants », a-t-il indiqué.

Perrin : « Hamouma et Ilan transmettent aux plus jeunes »

Le Directeur Sportif de l’ASSE a insisté ensuite sur la touche supplémentaire de son ancien coéquipier (Hamouma) et de l’ancienne gloire Ilan. « Les joueurs, je ne sais pas s’ils s’en rendent compte, c’est vraiment une chance d’avoir Romain et Ilan au quotidien qui connaissent parfaitement le club, qui ont fait des grandes carrières. En plus, ce sont deux personnes passionnées par ce qu’ils font qui ont envie de transmettre et de donner aux plus jeunes », a-t-il confié.

Lire aussi sur l’ASSE :

Mercato ASSE : Ça chauffe chez les Verts pour un transfert record

À voir

Mercato PSG : Gros coup de Campos, un phénomène italien proche de signer

‎ASSE : la grosse alerte lancée par Moueffek après Dunkerque

Pour rappel, Romain Hamouma joué à Saint-Etienne entre 2012 et 2022. Il a disputé 321 matchs avec les Verts, pour 62 buts marqués et 48 passes décisives délivrées. Quant à Araujo Ilan, il a totalisé 117 matchs, pour 31 buts et 11 passes décisives entre 2006 et 2010.