Mercato OM : Greenwood à Rome, un premier accord trouvé !

Mason Greenwood va sans doute quitter l’Olympique de Marseille lors de ce mercato estival. Son père et agent aurait déjà validé son transfert inattendu vers l’AS Rome.

Mercato OM : L’AS Rome en pole position pour Mason Greenwood

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Ce n’est un secret pour personne ! Mason Greenwood a récemment affiché son souhait de « rester » l’Olympique de Marseille. Mais le club présidé par Stéphane Richard ne peut se permettre de conserver son meilleur buteur en raison de ses difficultés économiques.

Surtout qu’une vente de Mason Greenwood permettrait d’éponger une grande partie de son déficit estimé à plus de 105 millions d’euros. Cette décision de l’OM a alerté ses courtisans. L’Atlético Madrid, la Juventus et le Borussia Dortmund se sont rapidement lancés à ses trousses. Sauf que c’est bien l’AS Rome qui a pris les devants.

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La Gazzetta Dello Sport le confirme, l’entraîneur Gian Piero Gasperini est un fervent admirateur de Greenwood. Il souhaite ardemment l’intégrer à son projet offensif. Surtout que le club romain a récemment validé sa qualification en Ligue des Champions.

Son père donne son aval pour le transfert

Ce dossier avance à grands pas entre les parties impliquées. Le média italien assure que le père et agent de Mason Greenwood a déjà donné son accord de principe pour entamer les négociations avec la Roma. Cela devrait accélérer les discussions.

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La direction de l’OM réclamerait environ 55 millions d’euros avant de lâcher son attaquant polyvalent. Un prix qui n’effraie pas des Giallorossi. Les relations excellentes entre les écuries clubs facilitent les échanges. Et même si rien n’est encore officiel, la famille Greenwood prépare déjà son déménagement de Marseille.