Mercato : Ces jeunes passés par le Paris FC avant d’exploser

Le Paris FC a vu passer plusieurs grands talents du football français avant leur explosion au plus haut niveau européen, retour sur la liste des plus marquants.

Mercato : Le Paris FC, un club formateur de talents

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Le Paris FC n’a peut-être pas l’histoire ou les titres des plus grands clubs français, mais le club parisien a vu passer plusieurs jeunes talents ces dernières années. Avant même le projet actuel porté par la famille Arnault, le Paris FC possédait déjà une vraie réputation dans la formation en Île-de-France. Plusieurs joueurs aujourd’hui internationaux ou évoluant dans les plus grands championnats européens sont passés par le club plus jeune.

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Parmi les exemples les plus connus, on retrouve Ibrahima Konaté. Le défenseur de Liverpool a passé une partie de sa formation au Paris FC avant de rejoindre Sochaux puis de s’imposer en Bundesliga avec Leipzig avant son arrivée en Premier League.

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Même chose pour Manu Koné, aujourd’hui considéré comme l’un des meilleurs milieux français. Le joueur est lui aussi passé par la formation parisienne avant de poursuivre sa progression ailleurs. Le Paris FC a également vu passer Mathys Tel, Rayan Aït-Nouri ou encore Loïc Badé Des profils qui ont ensuite réussi dans des grands clubs européens.

Des joueurs qui ont marqué le club avant de partir plus haut

D’autres talents ont même porté le maillot du Paris FC chez les professionnels avant de franchir un cap dans leur carrière. Axel Disasi est l’un des plus marquants. Formé au club, le défenseur central s’est révélé en Ligue 2 avant de rejoindre Reims, Monaco puis Chelsea.

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Silas Katompa Mvumpa, anciennement Wamangituka, est également passé par le Paris FC avant son départ en Bundesliga avec Stuttgart. Kenny Lala ou encore Karl Toko Ekambi ont eux aussi laissé de bons souvenirs au club avant de connaître la Ligue 1 puis les compétitions européennes. Le club n’a pas toujours réussi à garder ses meilleurs joueurs, mais il a régulièrement servi de passerelles à plusieurs joueurs devenus internationaux ou cadres dans de grands championnats.

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Avec le nouveau projet ambitieux lancé autour du club, cette force de formation pourrait justement devenir l’une des plus grandes forces du Paris FC dans les prochaines années.