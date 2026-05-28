Mercato: Coup de tonnerre ! Une star du Real débarque au PSG

À quelques jours du choc contre Arsenal en finale de la Ligue des Champions, les dirigeants du PSG s’activent en coulisses sur le mercato estival. Une star du Real Madrid devrait ainsi débarquer dans la capitale dans les semaines à venir.

Mercato : Le PSG frappe un gros coup en attaque

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Si le mercato ouvre ses portes dans quelques semaines, les Féminines du PSG travaillent déjà pour renforcer son effectif. Naomie Feller devrait ainsi rejoindre le groupe de Paulo César. Il y a un mois, le journal L’Équipe annonçait que les dirigeants de la section féminine du Paris Saint-Germain pourraient réaliser un grand coup en vue de la saison prochaine.

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Ils seraient tombés d’accord avec Naomie Feller pour que l’internationale française rejoigne le club de la capitale cet été. Ces dernières heures, le très fiable IRP Paris relayé par PSG FémiNews confirme que l’attaquante du Real Madrid serait en passe de rejoindre le PSG. La joueuse de 24 ans possède un profil qui en fait une piste particulièrement intéressante si l’opération venait bien à se confirmer.

Selon le média spécialisé, tout serait d’ores et déjà scellé entre les deux parties pour une finalisation cet été. Après des débuts prometteurs à Reims, Feller avait rejoint Lyon en 2020, mais une blessure a mis fin à sa carrière lyonnaise (trois matches, un but). Elle était retournée à Reims avant de signer au Real Madrid en 2022. En trois ans et demi en Espagne, elle a participé à 118 matches pour 24 buts.

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Pour les Parisiennes, l’idée est limpide : récupérer une attaquante encore jeune, formée au haut niveau français et capable d’apporter de la profondeur, de la mobilité et une vraie marge de progression. Par ailleurs, le quotidien allemand Bild renchérit que le PSG serait également intéressé par Nicole Anyomi, en fin de contrat à l’Eintracht Francfort.