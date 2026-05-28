Mercato ASSE : Davitashvili a un nouveau courtisan européen

Alors que l’ASSE joue le match de sa saison, vendredi, un club de Bundesliga est arrivé sur les rangs pour Zuriko Davitashvili, rallongeant ainsi la liste des courtisans du buteur.

ASSE : Plusieurs clubs à l’affût pour Zuriko Davitashvili

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L’ASSE saura si elle reste en Ligue 2 ou monte en Ligue 1, à l’issue du match retour des barrages contre l’OGC Nice, vendredi (20h45). Plusieurs joueurs du club stéphanois attendent aussi l’issue de la saison, dont dépend leur avenir dans le Forez. Si l’équipe de Philippe Montanier monte en Ligue 1, elle pourra conserver ses joueurs majeurs. Dans le cas contraire, ce sera la porte ouverte au départ.

Déjà tenté de quitter l’AS Saint-Etienne, lors de la relégation en Ligue 2, Zuriko Davitashvili devrait faire ses valises si les Verts ne remontent pas. Il est visé par plusieurs clubs en Ligue 1, dont l’AS Monaco et le LOSC. A l’étranger, son profil intéresse Everton en Premier League, l’Olympiakos en Grèce, Benfica au Portugal ou encore le Besiktas en Turquie.

Ces prétendants restent à l’affût pour tentéer débaucher le meilleur buteur de l’ASSE (14 buts et 5 passes décisives en 29 matchs de Ligue 2), dès l’ouverture du mercato d’été.

Mercato : Hoffenheim vise le buteur de Saint-Etienne

Depuis que l’ailier de 25 ans a été élu meilleur joueur de Ligue 2, aux trophées UNFP, de nouveaux clubs s’intéressent à lui. C’est le cas d’Hoffenheim, selon les informations de Jeunes Footeux. Le club qualifié pour la Ligue Europa est arrivé sur les rangs pour recruter l’international Géorgien (54 sélections). La concurrence s’annonce donc rude pour Zuriko Davitashvili.

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Recruté à Bordeaux en juillet 2024, contre 6 millions d’euros, il est évalué 12 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt. Cependant, la direction de l’AS Saint-Etienne devrait exiger plus que ce montant pour lâcher son décisif attaquant, sous contrat jusqu’au 30 juin 2028.