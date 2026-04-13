‎ASSE : la grosse alerte lancée par Moueffek après Dunkerque

‎‎Après le succès de l’ASSE face à Dunkerque, Aïmen Moueffek a livré un discours lucide, presque alarmant, révélateur d’un groupe conscient de jouer bien plus qu’un simple match.

‎ASSE : Une victoire qui cache une tension palpable

‎Sur le papier, tout semble sourire à l’ASSE. Une victoire 2-1 face à Dunkerque, des buteurs décisifs comme Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili, et une équipe qui avance. Pourtant, derrière ce succès, les regards en disent long : rien n’est encore acquis. ‎Aïmen Moueffek ne s’y trompe pas. « Il y a eu une bonne première mi-temps des deux côtés », analyse-t-il avec justesse.

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Mais au-delà du contenu, c’est la gestion émotionnelle du match qui interpelle. Saint-Étienne avance, oui, mais sur une ligne de crête où chaque faux pas pourrait coûter cher.

‎Moueffek, lucide et leader malgré lui

‎Le milieu stéphanois incarne cette génération qui ne fuit pas ses responsabilités. « Je me suis bien senti mais c’est plus facile quand l’équipe tourne bien », glisse-t-il, comme pour rappeler que le collectif reste la clé. ‎Mais c’est surtout sa projection qui interpelle : « On essaye de ne pas trop calculer et de rester focus match après match ». En clair : l’ASSE refuse de se voir trop belle.

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Dans un sprint final où la pression broie souvent les ambitions, cette prudence ressemble à une stratégie de survie. ‎La phrase est tombée, nette, sans détour : « Notre avenir est entre nos mains, à nous de ne pas le gâcher ». Une déclaration forte, presque un avertissement interne. Oui, Saint-Étienne gagne, mais Saint-Étienne tremble encore.

L’ASSE n’est pas encore sauvée ni assurée de son objectif, la victoire contre Dunkerque est importante, mais insuffisante pour garantir la sérénité. ‎Avec plusieurs concurrents directs et un calendrier encore piégeux, chaque point comptera. Ce succès permet de rester dans la course, mais ne gomme pas les fragilités observées.

‎Le Chaudron, cœur battant sous menace

‎Impossible d’ignorer le contexte extra-sportif, avec notamment des groupes de supporters menacés de dissolution. Moueffek l’évoque avec émotion : « On est de tout cœur avec les supporters », lance le Marocain. Une déclaration qui dépasse le terrain. ‎« On aimerait à notre niveau faire le maximum pour que le Chaudron ne soit pas dissous… C’est très malheureux ce qui se passe », ajoute-t-il.

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« On veut juste leur dire de ne pas lâcher », a poursuivi Moueffek. ‎Dans un Geoffroy-Guichard fragilisé, le lien entre joueurs et supporters devient un levier mental. Et dans ce type de fin de saison, ce supplément d’âme peut faire basculer un destin.