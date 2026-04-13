‎ASSE : la grosse alerte lancée par Moueffek après Dunkerque

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Après le succès de l’ASSE face à Dunkerque, Aïmen Moueffek a livré un discours lucide, presque alarmant, révélateur d’un groupe conscient de jouer bien plus qu’un simple match.
ASSE : Une victoire qui cache une tension palpable
Sur le papier, tout semble sourire à l’ASSE. Une victoire 2-1 face à Dunkerque, des buteurs décisifs comme Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili, et une équipe qui avance. Pourtant, derrière ce succès, les regards en disent long : rien n’est encore acquis. Aïmen Moueffek ne s’y trompe pas. « Il y a eu une bonne première mi-temps des deux côtés », analyse-t-il avec justesse.
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Mais au-delà du contenu, c’est la gestion émotionnelle du match qui interpelle. Saint-Étienne avance, oui, mais sur une ligne de crête où chaque faux pas pourrait coûter cher.
Moueffek, lucide et leader malgré lui
Le milieu stéphanois incarne cette génération qui ne fuit pas ses responsabilités. « Je me suis bien senti mais c’est plus facile quand l’équipe tourne bien », glisse-t-il, comme pour rappeler que le collectif reste la clé. Mais c’est surtout sa projection qui interpelle : « On essaye de ne pas trop calculer et de rester focus match après match ». En clair : l’ASSE refuse de se voir trop belle.À voirPSG : Cette décision de l’UEFA qui inquiète avant Liverpool
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Dans un sprint final où la pression broie souvent les ambitions, cette prudence ressemble à une stratégie de survie. La phrase est tombée, nette, sans détour : « Notre avenir est entre nos mains, à nous de ne pas le gâcher ». Une déclaration forte, presque un avertissement interne. Oui, Saint-Étienne gagne, mais Saint-Étienne tremble encore.
L’ASSE n’est pas encore sauvée ni assurée de son objectif, la victoire contre Dunkerque est importante, mais insuffisante pour garantir la sérénité. Avec plusieurs concurrents directs et un calendrier encore piégeux, chaque point comptera. Ce succès permet de rester dans la course, mais ne gomme pas les fragilités observées.
Le Chaudron, cœur battant sous menace
Impossible d’ignorer le contexte extra-sportif, avec notamment des groupes de supporters menacés de dissolution. Moueffek l’évoque avec émotion : « On est de tout cœur avec les supporters », lance le Marocain. Une déclaration qui dépasse le terrain. « On aimerait à notre niveau faire le maximum pour que le Chaudron ne soit pas dissous… C’est très malheureux ce qui se passe », ajoute-t-il.
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« On veut juste leur dire de ne pas lâcher », a poursuivi Moueffek. Dans un Geoffroy-Guichard fragilisé, le lien entre joueurs et supporters devient un levier mental. Et dans ce type de fin de saison, ce supplément d’âme peut faire basculer un destin.