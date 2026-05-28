Mercato : Rebondissement ! Le RC Lens proche d’un gros coup

Le RC Lens pourrait voir l’un de ses éléments clés animer le mercato estival dans les prochaines semaines. Alors qu’un départ vers l’Arabie saoudite semblait quasiment acté, Malang Sarr a relancé totalement le suspense autour de son avenir chez les Sang et Or.

Mercato RC Lens : Malang Sarr relance totalement son avenir

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Auteur d’une saison solide sous les ordres de Pierre Sage, Malang Sarr a retrouvé une place importante dans le paysage du football européen. Relancé après plusieurs années compliquées à Chelsea, Porto et Monaco, le défenseur de 27 ans s’est imposé comme l’un des piliers du RC Lens cette saison.

Ces dernières semaines, un départ vers Al-Diraiyah semblait pourtant se préciser. Le club saoudien, fraîchement promu en Saudi Pro League, aurait transmis une offre XXL au défenseur lensois avec un salaire important et une grosse prime à la signature. Mais un rebondissement inattendu est venu relancer complètement le dossier.

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Selon le journaliste anglais Ben Jacobs, Malang Sarr vient de confier ses intérêts à l’agence Excellence Sport Nation, qui gère notamment Mike Maignan, Jules Koundé ou encore Aurélien Tchouaméni. Un changement important qui refroidit sérieusement l’hypothèse d’un départ déjà bouclé vers l’Arabie saoudite.

Le RC Lens garde espoir

Les performances du défenseur franco-sénégalais n’ont pas laissé l’Europe indifférente. Plusieurs clubs de Premier League suivent désormais attentivement sa situation, tandis que le Stade Rennais aurait également pris des renseignements. Al-Hilal surveillerait aussi le joueur de près.

Du côté de Lens, l’espoir de conserver Malang Sarr existe encore, même si le dossier s’annonce particulièrement compliqué. Touché cette saison par plusieurs blessures dans son secteur défensif, le technicien lensois souhaiterait renforcer cette zone du terrain lors du mercato estival.

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Le journaliste anglais Ben Jacobs assure même qu’une prolongation au RC Lens reste encore envisageable malgré la forte concurrence sur le dossier.