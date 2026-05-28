Arsenal FC : L’ivoirien Emmanuel Eboué “Les frères Boisseau m’ont fait du mal”

Emmanuel Eboué, ancien international ivoirien et socle défensif d’Arsenal, charge les frères Boisseau, agents de joueurs. Ces derniers sont à la base de l’arrêt précipité de sa carrière.

Emmanuel Eboué a toujours une dent contre les “frères Boisseau”

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Lorsqu’il quitte l’Asec d’Abidjan pour le KSK Beveren, Emmanuel Eboué n’a qu’une chose en tête : jouer son football au plus haut niveau. C’est ce qu’il fera lorsqu’à la fin de son contrat avec le club belge, il reçoit la visite d’Arsène Wenger en personne.

L’ancien manager des Gunners lui demande de rester six mois de plus au club belge avant de rallier l’Emirates Stadium. Le latéral droit ivoirien vivra 7 belles années de football avant d’être poussé vers la sortie par le club qui, comme le veut le football, s’est renouvelé avec Bacary Sagna.

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Pour rebondir, Emmanuel Eboué s’était engagé avec les frères Boisseau, dont Sébastien Boisseau qui détient la licence d’agent de joueur FIFA. Ces derniers, selon lui, n’auraient pas fait leur travail mais lui réclamaient 1 million d’euros représentant la commission pour son transfert vers Galatasaray SK.

“Lorsque j’étais en Turquie, j’ai reçu une lettre de la FIFA disant que je devais de l’argent à mes agents : un million d’euros. Donc il me fallait les payer avant de jouer”, confie-t-il dans une interview avec le journaliste ivoirien Ata Ali Ahebla.

L’international ivoirien d’alors a répondu à la FIFA par un refus de s’exécuter. Il préférait donner cet argent à d’autres personnes qui lui auraient été utiles plutôt “qu’à quelqu’un qui n’a rien fait pour moi et qui veut me prendre de l’argent. Jamais de la vie, j’ai préféré arrêter ma carrière plutôt que donner un million d’euros à ces agents”, lance-t-il.

Des agents qui disparaissent quand tout va mal ?

Emmanuel Eboué en a gros sur le cœur contre les « frères Boisseau”. Il explique qu’à Arsenal, dans les années 2011, il a compris qu’il ne jouerait plus à cause de la montée en puissance de Sagna. Il lui fallait donc trouver un autre club et ces personnes-là étaient ses agents chargés de lui trouver un nouveau point de chute.

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Le latéral ivoirien était encore sous contrat avec les “frères Boisseau” pour encore six mois et il avait grandement besoin de leurs services. Sous contrat avec Gervinho, ces agents ne se déplacent en Angleterre que pour l’attaquant. Malgré sa situation devenue tendue au club londonien, Eboué ne ressentait pas leur accompagnement.

“Gervinho et moi avions les mêmes agents. Ils se nomment les “frères Boisseau”. Je vais toujours citer leur nom parce qu’ils m’ont fait du mal”, dit-il très amer avant d’ajouter : “Je n’aime pas parler mal des gens, mais ce qu’ils m’ont fait, je ne souhaite pas qu’ils le fassent à un autre joueur parce que nous, le football, c’est notre métier.”

“Il y a des personnes qui se font passer pour des agents et qui font du mal aux joueurs, ce n’est pas bon”, insiste encore l’ancien latéral droit d’Arsenal FC. Bien qu’il traversât une situation difficile en club et qu’il n’avait pour seul recours que ses agents pour sortir de cette mauvaise passe, ces “frères Boisseau” ne venaient à Arsenal que pour voir Gervinho, leur joueur fraîchement transféré de Lille OSC.

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Lui, ils le tenaient par le contrat sans remplir leur part d’engagement. De plus, Gervinho qui est son compatriote ivoirien lui a un peu enfoncé la tête sous l’eau, sans doute à cause des mauvaises informations communiquées par leurs agents communs.

Persuadé qu’Emmanuel Eboué allait quitter le club, l’ancien attaquant lillois a exigé son numéro de maillot, le fameux 27 qui représente la date du décès de son père, ce à quoi se sont opposés à l’époque les supporters d’Arsenal, très attachés à Eboué.

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L’ex-footballeur accuse les frères Boisseau sur cette séquence car ils voulaient se débarrasser de lui au club londonien pour mettre leur nouvelle pépite dans les meilleures conditions, oubliant qu’ils avaient encore six mois de contrat avec Emmanuel, qui dans ce moment là avait besoin d’eux pour trouver un nouveau point de chute.

“Ils devaient me trouver un nouveau club, mais ils ne trouvaient pas. Ils ne faisaient rien pour moi, ils m’avaient abandonné”, rajoute-t-il avant d’expliquer que c’est un de ses amis “Pascal”, qui lui a proposé Galatasaray. C’est une fois les rumeurs de son départ vers la Turquie distillées dans la presse que Sébastien et Pascal Boisseau se sont pointés pour réclamer les sa commission.

Sébastien Boisseau et son frère, la plus grosse tache dans la carrière d’Eboué ?

Forcément, un agent qui ne parle pas à son joueur et qui vient même dans sa ville sans le rencontrer, détériore sa relation avec lui. Bien que sous contrat, Eboué refuse à son tour de parler à ces agents qui manifestement ne se souviendraient de lui que lorsqu’il y a de l’argent à prendre.

“Je n’ai pas à causer avec vous. Je vous avais mandatés de me trouver un club, ce que vous n’avez pas fait, mais en plus vous avez voulu donner mon numéro 27 à Gervinho qui est votre joueur. Moi je ne peux pas accepter cela”, lui aurait-il répondu.

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À la fin de son contrat avec Galatasaray, Sam Allardyce qui officiait à Sunderland lui a proposé de le rejoindre pour un contrat d’une saison. Après sa présentation aux supporters des Black Cats, qui voici de nouveau ? Les frères Boisseau ! Ils écrivent à Sunderland pour expliquer qu’il leur doit 1 million d’euros et donc qu’il ne peut signer avec ce club.

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Sam Allardyce a ensuite appelé son joueur dans son bureau pour évoquer la situation avec lui. Emmanuel Eboué lui a répondu : “Je ne peux pas donner un million d’euros à ces “frères Boisseau”-là” et qu’il préférait mettre un terme à sa carrière : “J’avais l’argent mais je préférerais donner ce million d’euros à une association plutôt qu’à ces soi-disant agents qui m’ont véritablement fait mal dans ma carrière”.

À la question d’Ata sur l’éventualité d’une négociation avec ses représentants de l’époque pour tout arranger, Emmanuel Eboué réitère qu’il se refusait à cette option du fait de l’attitude de ces dernier qui l’ont poussé à mettre une fin prématurée à sa carrière. “Ils m’avaient abandonné, je n’avais plus de leurs nouvelles. Lorsque je les appelais, ils ne décrochaient pas. Apparemment ils ont l’habitude de faire ça aux joueurs et moi je ne savais pas…”

Emmanuel Eboué était-il bien conseillé ?

À la décharge des agents de joueurs, Emmanuel Eboué semble avoir manqué de conseils de qualité sur la fin de sa carrière. Outre le fait de s’être fait ruiner par son ex-épouse, le défenseur ivoirien semble confondre émotions et raison. Certes, les frères Boisseau n’étaient peut-être pas à ses côtés dans les moments difficiles, mais il reste qu’ils n’étaient que des agents de joueurs.

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Si au constat ils ne remplissaient pas leurs engagements vis-à-vis de lui, il aurait dû s’employer à mettre fin à leur collaboration avant de s’engager avec les autres facilitateurs qui ont travaillé pour son transfert vers Galatasaray puis Sunderland.

Les règles de la FIFA étant claires pour toutes les parties, l’ancien joueur d’Arsenal aurait dû solliciter un avocat pour gérer la fin de son contrat avant de se tourner vers d’autres entités.

Que devient l’ancien Gunner ?

Emmanuel Eboué est aujourd’hui installé en Côte d’Ivoire où il a implanté son académie de football. Par cette structure, il donne la chance à plusieurs jeunes Ivoiriens de se former pour une carrière de footballeur professionnel.

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